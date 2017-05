Las empresas petroleras YPF y Shell desembolsarán US$ 370 millones en la exploración conjunta que llevarán a cabo en el bloque Bajada de Añelo, del yacimiento neuquino de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta, para lo cual la compañía argentina oficializó la cesión del 50% de la concesión.

“YPF y O&G Developments, una afiliada de Shell, ha celebrado el acuerdo de cesión del 50% de la concesión sobre el área Bajada de Añelo, con el objetivo de realizar la explotación conjunta de hidrocarburos”, precisó el director de Relaciones con el Mercado de la petrolera nacional, Diego Celaá, en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En la misma, precisó que de los US$ 370 millones que se invertirán en Vaca Muerta, Shell, a través de su controlada O&G Devalopments, aportará US$ 269,34 millones, e YPF hará lo propio con otros US$ 8,95 millones.

“Los restantes US$ 91,11 millones serán aportados por O&G en la segunda parte del programa”, indicó Celaá, quien puntualizó que “O&G será el operador del área, e YPF cederá una participación del 50% de la concesión a O&G”.

Asimismo, explicó que “esa participación será cedida en garantía a favor de YPF hasta el cumplimiento por parte de O&G de todas sus obligaciones”.

Si bien el 23 de febrero último se concretó la firma del acuerdo entre ambas petroleras, recién ahora se dieron a conocer los términos y las condiciones de lo suscripto.

El ejecutivo de YPF remarcó que las condiciones del acuerdo “deberán cumplirse antes del 26 de julio de 2017”, y añadió que luego de esa fecha “se iniciará el Programa de Trabajos y se celebrarán acuerdos complementarios”.

“Una vez finalizada la primera fase del Programa de Trabajos, O&G tendrá la opción de salir del plan mediante la devolución de su participación en la concesión y el pago de los pasivos devengados hasta su fecha de salida”; precisó Celaá.

Asimismo, indicó que “luego de que el total de los compromisos asumidos por las partes hayan sido cumplidos en la etapa del Programa de Trabajos, cada una aportará su 50% del presupuesto para el desarrollo del área”.

Bajada de Añelo es un área de 204 kilómetros cuadrados ubicada al noroeste de Loma Campana, en una zona estratégica de Vaca Muerta que cuenta con recursos de petróleo y gas no convencionales.

Comentarios

comentarios