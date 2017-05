El ex funcionario kirchnerista había bajado segundos antes de una camioneta 4×4. Mientras caminaba por la plazoleta ubicada en Kennedy y avenida Colombia, una mujer se le acercó y le reprochó por haber saqueado el país. “A vos no te voté; a la tilinga (por Cristina Kirchner) la voté y ella te puso ahí”, le reprochó.

Astuto, Moreno le contestó que ella no tiene derecho a hablarle así. “¿Ah, no? Si te veía por la pantalla cómo amenazabas a los periodistas. ¿Y eso qué es? Como ciudadana que vos representás, eso sí me molesta”, le reprochó la mujer.

Toda la secuencia fue grabada esta mañana, cerca de las 8, por una joven que paseaba a su perro, quien de inmediato subió el acalorado cruce a las redes sociales a través de la cuenta de twitter @TomasVdelaTorre.

En el video se puede ver también cómo Moreno le manifiesta que él no le robó nada y ella indignada le responde: “Es una tilinga de miércoles, le robó al país y los pobres siguen en la miseria. Vos nos debés a todos, ¡el país se robaron, ladrones!”.

Con una clara intención non sancta, Moreno le preguntó a la mujer si vivía en la Capital Federal o en Provincia. “¿De dónde soy? Soy bien argentina. Nací en la pobreza y la conozco bien”, se desahogó la mujer.

Finalmente, el ex secretario de Comercio se retiró acompañado por su guardaespaldas.

