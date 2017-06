“No uso redes. Pero vivimos en una sociedad compleja, poco tolerante y enferma. (Lucas) Nardi me dijo que no tuvo nada que ver con el tuit y le creo”, añadió el ex jugador e ídolo del “Pincha”.

💬 #ConferenciaDePrensa Sebastián Verón: "Me interesa que el club trascienda, no yo. Lo que hice me lo gané sea bueno, malo, poco o mucho" pic.twitter.com/BqBZUjToJL — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) June 14, 2017

“Es una situación difícil, para mí difícil de digerir. Nardi no va a dirigir a Estudiantes. Lo hará (Leandro) Benítez. No comparto nada de todo lo que pasó. Me dan ganas de largar todo”, afirmó un Verón compungido en conferencia de prensa.

💬 #ConferenciaDePrensa Juan Sebastián Verón: "Sostengo que Nardi, es un hombre capacitado, del club y que se preparó para esto" — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) June 14, 2017

Lucas Nardi anunció hoy que no asumirá como entrenador de Estudiantes de La Plata en reemplazo de Nelson Vivas, debido a que “le quitaron el sueño los hinchas” que se manifestaron en contra de su llegada debido a que en el pasado se refirió en forma irrespetuosa contra Carlos Salvador Bilardo, considerado un emblema del club.

“No pude revertir mi imagen con el hincha y no voy a ser el DT de Estudiantes”, dijo el entrenador a TyC Sports.

