El ex testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele se encuentra negociando en reserva con la Justicia y el Gobierno la posibilidad de acogerse a la ley del arrepentido en la causa Ciccone. Se trata de la causa que involucra a la empresa y en la que se encuentra comprometido el ex funcionario kirchenrista Amado Boudou.

Los abogados defensores del operador de la compra de la que era la única imprenta privada, antes de su polémica estatización por parte de la por entonces presidenta de la Nación,Cristina Kirchner, y con capacidad para imprimir billetes; inició hace dos semanas consultas informales con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para saber si su cliente podía ser incluido en el programa de protección de testigos e imputados de su cartera porque teme por su vida. La titular de Seguridad comunicó al juez federal Ariel Lijo de esa posibilidad y éste explicó que la defensa debe negociar con el fiscal Jorge Di Lello el intercambio de información que permita avanzar en la investigación a cambio de una reducción de penas.

Tal como dieron a conocer medios nacionales, durante las tratativas, Vandenbroele quería estrictas medidas de seguridad, una casa segura y “facilidades económicas” mientras esté en el programa de protección. Bullrich le garantizó las primeras dos condiciones y la tercera debería ser “la misma asignación dineraria” que reciben otros arrepentidos. Las tratativas continuarán la semana próxima para intentar explicar el alcance del programa de protección de testigos e imputados.

El ex testaferro de Boudou estaría asustado porque recibe amenazas y prácticamente todos los días lo llaman por teléfono distintas personas para “garantizar que no se doble”. Sospechan que “un empresario” estaría financiando a testigos e imputados para que no se quiebren.

Boudou fue procesado porque se dio por probado que ejecutaron maniobras para quedarse con la imprenta Ciccone mediante su compra, usando como testaferro a Vandenbroele a través de The Old Fund para luego adjudicarse contratos con el Estado Nacional para la impresión de billetes.

En la época de los hechos Boudou era ministro de Economía de la Nación y desde allí facilitó un acuerdo con la AFIP por la millonaria deuda impositiva de Ciccone.

