Una mujer, vecina de 12 de Octubre, declaró en la mañana de este miércoles en la comuna y asegura que la nena que falleció hace un par de domingos mientras jugaba en la plaza de ese distrito, no se electrocutó y en cambio, murió tras caer y golpearse la cabeza con una base de concreto.

El municipio asegura que el testimonio de la mujer fue espontáneo y el asesor letrado de la comuna, Mario Rivero, envió esa declaración a la Fiscalía, para que sea incorporada al expediente donde se investiga el caso. El fiscal Héctor Rosas decidió tomarle testimonio a la mujer en la mañana de este jueves: “Si no lo dice en la fiscalía no tiene ningún valor”, comentó una fuente.

En la comuna tomaron los dichos de la mujer como un regalo de fin de año, ya que de ser cierto lo que ella dice, la responsabilidad del municipio en el accidente sería muy menor a la que hoy muchos le achacan, cuando la teoría que recorre el pueblo es que la nena, Leonela Rosales, se electrocutó con una farola que tenía los cables al descubierto.

“SE ha dicho desde un primer momento que la nena se electrocutó, pero la verdad es que no sabemos de dónde salió ese dato, porque la necropsia no está lista y porque la única testigo que se conoce hasta hoy, que es la que habló en la comuna, dice que la nena se cayó y se golpeó con el piso”, dijo Rivero y comentó que la mujer, de la que no trascendió el nombre, “se arrimó para declarar porque consideró que era una injusticia que se hablara de que se había electrocuotado, cuando eso no era cierto”.

Sobre el testimonio de la mujer, el asesor letrado de la comuna comentó: “Ella dice que esa noche estaba con su marido en la plaza, que había por allí dos niños jugando y que en un momento la nena se cayó y golpeó la cabeza contra una base de hormigón, también aseguró que la farola estaba a un par de metros y que ella nunca se acercó a la luminaria”.

Conocido este dato y aunque todavía no ha sido ratificado en sede judicial, el municipio decidió reincorporar a los dos empleados del área de Servicios Públicos que fueron apartados de sus puestos mientras se investiga el asunto y además, la intendente Norma Trigo acusó a la oposición de haber hecho un manejo político del asunto: “No me cabe dudas de que detrás de esto está la oposición y sus concejales, que quieren ensuciar mi gestión, que dicen que no arreglamos las plazas cuando salimos a restaurarlas cada quince días, aunque el vandalismo las destroce todo el tiempo”.

El fiscal Rosas tomará testimonio de esta testigo en la mañana del jueves y la verdad es que será el primer testigo de la causa, ya que la Justicia todavía no ha escuchado a la mamá de la nena, que por razones obvias todavía se encuentra conmocionada y son posibilidad de declarar: “Lo que tenemos hasta el momento es un adelanto de la necropsia, que habla de una quemadura en el antebrazo de la nena compatible con una descarga eléctrica, pero el informe final todavía no ha llegado y entonces no podemos aventurarnos sobre las causas reales de la muerte”.

