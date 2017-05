Una persona murió este jueves y al menos otras 13 resultaron heridas cuando un hombre atropelló con una camioneta a peatones en la turística Times Square de Nueva York, informaron los Departamentos de Policía y Bomberos.

La cadena de noticias CBS dijo que la policía no cree que se trate de un “acto de terrorismo”, y agregó que el conductor fue detenido y posee antecedentes por conducir vehículos bajo los efectos de las drogas.

El vehículo, una camioneta Honda color bordó, atropelló a una decena de personas en la intersección de la Calle 43° y la Séptima Avenida de la ciudad estadounidense.

El conductor fue metido por la policía en un patrullero, según puedo verse en un video de la agencia de noticias Reuters. La policía dijo que el detenido tiene 26 años y que tenía su licencia de conducir suspendida.

El presidente Donald Trump fue informado de la situación, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.

La zona quedó acordonada por agentes policiales y en el lugar había numerosos vehículos policiales y de emergencia. El auto se encontraba en la plaza, ligeramente volcando y saliendo humo desde abajo

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de la ciudad, Bill De Blasio, se apersonaron en el lugar del atropellamiento.

13 total patients currently reported at scene of motor vehicle accident in Times Square pic.twitter.com/ySwtL6ZLoc

— FDNY (@FDNY) May 18, 2017