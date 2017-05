Comenzó la catarata de pedidos de genocidas, represores y colaboradores de la dictadura cívico-militar argentina detenidos, para que se aplique el beneficio del “2X1”, luego de que la Corte Suprema aplicara el martes ese cálculo en favor de Luis Muiña, en uno de los fallos más polémicos en materia de Derechos Humanos, que generó un repudio social generalizado.



En Mendoza, la primera negativa

El primer rebote al dictamen del máximo tribunal nacional apareció en Mendoza. El Tribunal Oral Federal 2 rechazó la concesión del beneficio para reducir el tiempo de prisión del ex policía Norberto Mercado, detenido desde 2012, sospechado por cometer delitos de lesa humanidad en el sur provincial.

Si bien la defensa del acusado solicitó esa medida para acortar el encarcelamiento preventivo en base a lo dictaminado por la CSJ, el tribunal local consideró que esta causa no era análoga.

El fallo señala que “Muiña había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 a 13 años de prisión por comisión de delitos de lesa humanidad. El cómputo de la detención y pena se realizó conforme al artículo 7 de la ley 24390, en consonancia con lo estipulado por el art. 2 del CP, por lo que luego de transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva, se computaron dos días de prisión por cada día de encarcelamiento cautelar efectivamente cumplido”.

Sin embargo, aclara que en el caso de Mercado “aún se encuentra en prisión preventiva y el tribunal no ha dictado sentencia que amerite cambiar su situación procesal”. Por lo tanto, no se hallan razones ni formas de computar este caso hasta que no exista una condena.

Es decir que, si bien el rechazo no se debe a una interpretación de fondo que cambie lo dispuesto por la Corte Suprema en el polémico fallo sobre Muiña, indica al menos que no será tan fácil para algunos ex represores obtener la libertad.

No es vinculante

Por otra parte, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 denegó el viernes liberar a los represores Héctor Giribone y Jorge Luis Magnacco a través de los beneficios que otorga la derogada ley del 2×1.

El primero es un ex jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo y entregador del nieto recuperado 106, Pablo Gaona Miranda, condenado a 8 años de prisión por el robo y ocultamiento de identidad. En tanto, el otro fue el obstetra de la ex ESMA y ya cumple una condena a 15 años de prisión en el penal federal de Marcos Paz por apropiación de bebés.

Los jueces Adriana Palliotti, Ángel Nardiello y Oscar Hergott emitieron distintos votos en el caso de Giribone, en los que resaltaron que los fallos de la Corte sientan jurisprudencia pero no generan obligaciones para los tribunales inferiores y que el represor no estaba en condiciones de reclamar el 2×1.

Permaneció detenido desde el 20 de setiembre de 2012 y fue condenado el 9 de setiembre de 2014 por lo que no estuvo en prisión preventiva los dos años “que resultan condición necesaria” para aplicar el cómputo de 2×1, sostuvo Palliotti.

Nardiello, por su parte, señaló que los fallos de los tribunales superiores aludidos por la defensa de Giribone no son de obligatoria aplicación para los tribunales inferiores. Es decir, sientan jurisprudencia pero no generan obligación.

“La ley resulta ser nuestra fuente fundamental del derecho, sin perjuicio de que la jurisprudencia también lo es pero, no en forma obligatoria (…) Las sentencias de la Corte tienen para los demás tribunales un valor no vinculante”, sostuvo.

En tanto, Hergott rechazó el pedido de la defensa que los delitos que se le atribuyeron al condenado son alcanzados por penas que no son alcanzadas por cambios de valoración colectiva por estar vinculados al terrorismo estatal o porque no cesan en su comisión.

Respecto de Magnacco, los jueces Palliotti y Leopoldo Bruglia no se pronunciaron sobre la validez del 2×1 sino que rechazaron el planteo por cuestiones formales.

Su defensa hizo un planteo similar ante el Tribunal Oral Federal 5, que lo condenó a 15 años de prisión en un megajuicio por robo de bebés, y ahora lo juzga en otro tramo de esa causa.

Se multiplican los pedidos de los acusados

Como era previsible, la aplicación del 2×1 en el fallo de la CSJ inició una cadena de recursos por parte de acusados de delitos de lesa humanidad para tratar de reducir su tiempo tras las rejas.

Juan Antonio Azic (76), apropiador de la actual diputada nacional Victoria Donda, pidió la libertad condicional en base al cómputo procesal del 2×1. El ex prefecto, quien también se apropió de Laura Ruiz Dameri, solicitó que se recalcule su pena a través de un recurso presentado por su abogado en los tribunales federales de Comodoro Py.

En 2012, fue condenado a catorce años y medio de prisión por la apropiación de la legisladora en 2012; y dos años más tarde a 10 años por la apropiación de Dameri, en 2014.

También el represor Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por torturar en 1976 a perseguidos políticos, entre ellos a la actual jueza sanjuanina Margarita Camus, pidió ser liberado mediante el beneficio del 2×1.

Inconstitucionalidad del beneficio 2×1

Por su parte, la fiscal federal Ángeles Ramos solicitó al Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal que declare la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del beneficio del 2×1, al rechazar la excarcelación pedida por la defensa de Víctor Alejandro Gallo, condenado por crímenes de lesa humanidad.

La defensa de Gallo, apropiador del hijo de desaparecidos Francisco Madariaga Quintela, uno de los hechos por los que recibió condenas con pena unificada en 25 años, pidió la aplicación a su caso del reciente fallo de la Corte Suprema que invocó la derogada ley 24390 en beneficio del represor Luis Muiña, con el cómputo doble de los días que permaneció en prisión preventiva sin sentencia firme.

La fiscal -que integra la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad- solicitó a los jueces que declaren la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad ultra activa del artículo 7 de la ley 24.390 (conocida como 2×1) “en función de que resulta violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“Voy a postular la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 7 de la ley 24.390, en su modalidad ultractiva, por afectación al principio de proporcionalidad de las penas”, sostuvo Ramos en el dictamen entregado al Tribunal.

La fiscal entendió que el caso de Gallo, condenado por la apropiación del nieto recuperado Francisco Madariaga y por otros delitos de lesa humanidad a una pena única de 25 años de prisión, es diferente al precedente “Bignone-Muiña”, firmado por la Corte Suprema.

“La aplicación del precedente no resulta válido, puedo decir como primera cuestión que, aunque en ambos casos se trataron de delitos de lesa humanidad, los hechos imputados en el fallo tienen distinta naturaleza y alcance que aquellos por los cuales fue condenado Gallo”, advirtió.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió ante la Justicia que se incluya en el programa de protección de testigos al nieto recuperado Francisco Madariaga ante la eventualidad de que su apropiador, Gallo, recupere la libertad.

Madariaga nació en un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar y fue apropiado por Gallo, quien lo amenazó en reiteradas ocasiones, según recordaron Abuelas a través de un comunicado.

