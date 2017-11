El edificio de calle Godoy Cruz 187 de ciudad se inundó esta mañana y personal que trabaja en el edificio debieron dejar sus puestos de trabajo.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud anunciaba el pasado viernes el estado en que se encuentra el edificio de ciudad; Esta mañana administrativos, técnicos y profesionales debieron dejar el edificio, cuando al llegar a sus puestos de trabajo, hallaron que estaba todo inundado. “El agua caía por los techos, por las paredes y sobre los escritorios, donde hay sistemas informáticos e informes de vital importancia”, relató la licenciada Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS.

El doctor Nicolás Alico, de Salud Laboral de la entidad gremial, sostuvo que “realizaremos la denuncia respectiva, ya que el Ministerio de Salud no debió haber iniciado las reparaciones en estas condiciones, Justamente, tratándose de Salud Laboral es paradójico que no se haya previsto el traslado de los dos organismos frente a una infraestructura semejante. Hay un solo sanitario que debe ser repartido entre todo el personal; no hay agua, hay pulgas y cucarachas por doquier y ahora se inundó el edificio”, sentenció.

Comentarios

comentarios