El Concejo Deliberante de Santa Rosa archivará la polémica ordenanza, aprobada hace algunos días y que exige a la comuna, darle trabajo a un familiar directo de aquel empleado municipal que se jubile o fallezca. La ordenanza y su contenido, que fue vetada oportunamente por la intendente Norma Trigo, quien la calificó de “inconstitucional” fue difundida por este medio, y más tarde ganó difusión incluso a nivel nacional, debido a la polémica que generó la idea de que los cargos municipales en Santa Rosa, pudiesen ser heredados de padres a hijos.

Si bien en un principio el bloque justicialista había asegurado que pese al veto de Trigo insistiría con la norma y que volvería a aprobarla, apoyada por el también bloque opositor de Unidad en Acción, lo cierto es que en las últimas horas se supo que no hay votos suficientes para insistir con el proyecto, ya que incluso Marcial Ibarra, el autor de la polémica propuesta, ha decidido dar un paso atrás y archivar el expediente, que por ahora se encuentra en comisión.

“Creo que no se entendió, que quien no vive en Santa Rosa no sabe cuan metida en la sociedad está el empleado municipal”, dijo Ibarra al ser consultado y a renglón seguido admitió que había decidido no insistir con la ordenanza. En Santa Rosa, la comuna es por lejos el principal empleador y ese contexto lleva a que muchos piensen que el empleado municipal debe tener un trato preferencial: “Tienen sueldos muy bajos, pero a veces es lo único que tiene esa familia, no se puede quedar sin nada”, sostienen aquellos que aún defienden la ordenanza.

La norma fue aprobada en su momento por el voto de los siete concejales de la oposición y ese es precisamente, el número mínimo de concejales que necesita el proyecto para ser reinsistido ante el Ejecutivo, que en ese caso debería sí ponerlo en práctica; pero con la baja del propio autor, agobiado por el nivel que alcanzó la crítica, su nuevo tratamiento en el recinto queda descartado. Para colmo, el concejal demócrata Antonio Ponce, que inicialmente apoyó con su voto la idea, también señaló en las últimas horas que no iba a acompañar el proyecto en una segunda oportunidad: “Hoy tenemos más herramientas y sabemos que es inconstitucional”, dijo a sus colaboradores.

La ordenanza planteaba que ante la muerte o la jubilación de un empleado municipal, la comuna debía darle trabajo dentro de la comuna a un hijo o pareja, en un plazo no mayor a los 45 días. Lo que la oposición consideró era un “resguardo para la familia municipal, en medio de una crisis como es la muerte”, fue visto por el grueso de la sociedad como la insólita búsqueda de un privilegio, en el que el trabajo dentro de la comuna se heredaría de padres a hijos.

“Es inconstitucional, el artículo 16 dice que somos todos iguales ante la ley y que solo hay que tener en cuenta la aptitud del postulante para acceder a un cargo”, señaló Trigo en su momento, cuando vetó la idea.

En cualquier caso, el Concejo no va a insistir con el proyecto, porque la oposición ya no tiene los votos suficientes para hacerlo. De todos modos, Ibarra, aseguró que “esto no significa que no siga pensando que la comuna debe resguardar mejor a sus empleados, ya veremos más adelante de qué manera lo garantizamos”.

