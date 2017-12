La acusan de incumplimiento de funcionario público. Es por el caso de la nena que murió mientras jugaba en una plaza. Los ediles dicen que el Ejecutivo no cumplió con los arreglos que dictó por ordenanza el HCD.

El Concejo Deliberante de Santa Rosa decidió llamar a la intendente Norma Trigo, a la que acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público para que este miércoles dé explicaciones sobre lo ocurrido con el accidente fatal de Leonela Rosales, la nena de dos años que murió en una plaza mientras jugaba.

El Concejo quiere saber qué hizo la comuna para restaurar esa plaza, donde faltan luminarias y los cables al aire de algunas farolas habrían ocasionado una descarga eléctrica que terminó con la vida de la nena hace dos domingos atrás.

Así, el HCD de Santa Rosa, impulsado por la oposición que hoy tiene mayoría en el recinto, aprobó crear una comisión investigadora, presidida por el concejal demócrata Antonio Ponce, que buscará determinar si existen responsabilidades de la comuna en la muerte de la nena en la plaza de 12 de Octubre, concretamente, los ediles quieren saber si hubo omisión en los trabajos de mantenimiento que esa y otras plazas deben tener.

Y es que tal y como informó Arriba el Este, el Concejo de Santa Rosa aprobó a fines de mayo, una ordenanza que pedía al Ejecutivo reparar las plazas y paseos públicos del departamento, con especial atención en una media docena de ellas, entre las que está incluida la plaza de 12 de Octubre, donde murió Leonela, aparentemente por la descarga de una farola en mal estado.

“El Ejecutivo no hizo ninguna restauración de las plazas y muchas de ellas tienen problemas eléctricos, farolas que no prende o que han sido arrancadas y se ven todos los cables”, comentó el concejal Antonio Ponce y siguió: “La comuna ha salido a decir que no tiene presupuesto suficiente para hacer el mantenimiento que quisiera, y yo les digo que si no saben administrar no se hubiesen presentado a elecciones y si no tienen plata para mantener las plazas, que se lo hagan saber a los padres, para que nadie más mande un pibe a jugar hasta que el problema no se arregle”.

El bloque minoritario de Cambiemos, sin peso específico hoy por hoy en las votaciones del Concejo, no ha tenido otro remedio que acompañar la conformación de la comisión de investigación, pero arriesga incluso algo más grave, que es la posibilidad concreta de que la intendente Norma Trigo sea suspendida del cargo: es un rumor que crece en el Concejo aunque todavía no se ha debatido formalmente: “Tenemos los votos y tenemos los motivos para suspenderla”, dicen algunos opositores por lo bajo.

Y es que además de preguntarle por la situación de la plaza de 12 de Octubre, donde murió Leonela Rosales, la oposición quiere avanzar sobre Norma Trigo con otros dos temas polémicos: el suicidio de un sereno de la comuna que se ahorcó en los talleres municipales, y la muerte de un operario de la red de cloacas, que se intoxicó en una cámara apenas unas horas antes de que el servicio fuese habilitado: “Son muchas muertes para una comuna, hay que ver si hay responsabilidad de funcionarios”, repiten en el Concejo.

Finalmente, además de la intendente Norma Trigo, también van a declarar ante el Concejo dos miembros de su equipo, que son el director y el jefe del área de Servicios Públicos, que quedó en el ojo de la tormenta tras la muerte de la nena en la plaza.

