Desde ahora, y según una ley aprobada este miércoles por la Legislatura, los protagonistas de un accidente vial deberán despejar la calle lo antes posible, para no obstaculizar el tránsito.

Así lo establece la norma que modifica el artículo 121 de la ley provincial de Tránsito y Transporte 6.082. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

El artículo en cuestión queda desde ahora redactado de la siguiente manera: “Será obligatorio para quienes sean partícipes de un accidente de tránsito detenerse inmediatamente. En los casos en que no se produzcan víctimas fatales o lesiones personales, quienes participen deberán despejar los vehículos para no obstaculizar la vía pública, siempre que su estado lo permita. En caso de no ser posible, se deberá realizar la señalización del accidente con las balizas de los intervinientes, hasta que la autoridad se haga cargo del procedimiento”.

La propuesta fue presentada por el diputado peronista Lucas Ilardo.

Además, se estable “suministrar los datos de su licencia de conductor y del seguro obligatorio a la otra parte o partes y a la autoridad interviniente. Si éstos no estuviesen presentes, debe dejar tales datos adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado, denunciar el hecho ante la autoridad competente y comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento o de investigación administrativa, cuando sean citados”.

Cuando el legislador peronista presentó la iniciativa, señaló que “es normal al notar el gran caos que ocasionan los vehículos que participan de accidentes de tránsito al obstaculizar el paso, todo ello sumado a la espera de la autoridad correspondiente para que realice los procedimientos pertinentes al caso, en virtud de ello vemos congestionados las calles de la provincia, con el retraso y molestia que tales situaciones ocasionan”, situación que ahora se intentará mejorar a partir de la aprobación de la ley.

