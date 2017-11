El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, evitó confirmar el equipo titular para el amistoso frente a Rusia de este sábado en Moscú, aunque aclaró que intentará buscar “un funcionamiento y rendimiento colectivo” rumbo al Mundial 2018.

“Anteriormente, la modalidad de trabajo nos llevó a trabajar con dos grupos de la misma forma y que algunos jugadores pueden aparecer en la formación inicial. Esta vez repetimos dos días el mismo equipo en la práctica buscando que haya un funcionamiento, apuntamos al rendimiento colectivo, que es lo que buscamos ahora. Tratamos que los jugadores se conozcan e interactúen dentro del esquema”, explicó en conferencia de prensa en Moscú.

Sampaoli probó este viernes por tercer día consecutivo el mismo once, pero no quiso confirmarlo públicamente porque todavía no se lo comunicó a los jugadores.

Sergio Romero; Javier Mascherano, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi; Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Giovani Lo Celso; Lionel Messi; Eduardo Salvio, Sergio Agüero y Ángel Di María.

