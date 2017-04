“La decisión general es no gastar dinero en grandes eventos que, honestamente, no le dejan nada a la provincia. Hemos decidido no traer a Los Pumas a jugar a nuestra provincia este año porque no estamos en condiciones de afrontar un gasto económico que es cercano a los 10 millones de pesos, es un gasto innecesario”. Así declaraba a pocos días de asumir como subsecretario de Deportes Federico Chiapetta, cuando en enero de 2016 confirmaba que el seleccionado argentino de rugby no se presentaría en nuestra provincia para disputar una fecha del prestigioso ‘Rugby Championship’.

Sin embargo, para la edición de este año “cambiaron las reglas” y el Gobierno estaría dispuesto a aceptar el regreso del combinado que dirige Daniel Hourcade al Malvinas Argentinas, en el marco del “Cuatro Naciones”, del cual también participan Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, las máximas potencias del deporte de las “H”.

Justamente contra los ‘Wallabies’ sería el enfrentamiento, el 7 de octubre, cuando se midan por la penúltima fecha del certamen internacional que se llevará a cabo de agosto a octubre y que agrupa a los mejores del Hemisferio Sur.

El funcionario reveló que mantiene contacto con el presidente de la UAR, Carlos Araujo, y “se está negociando de manera distinta que años anteriores”, ya que si se llega a un acuerdo, “la recaudación será para la provincia, lo que permitirá achicar costos”.

“A medida que vamos equilibrando las cuentas, además del deporte social y federado, vamos a traer grandes espectáculos deportivos que por supuesto ayudan y promueven el turismo en Mendoza”, destacó en un acto que encabezó ayer en Rivadavia, donde entregó subsidios a un club.

