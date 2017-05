Roger Waters alista el lanzamiento de Is This The Life We Really Want?, su nuevo álbum de estudio, y el ex Pink Floyd presentó un nuevo adelanto del trabajo. Se trata de “Déjà Vu”, balada de corte acústico que recuerda a lo hecho por el bajista en discos como The Wall y The Final Cut. Escucha el tema a continuación:

El nuevo disco de Waters verá la luz el próximo 2 de junio, y para promocionarlo el compositor británico de 73 años se embarcará en la gira “Us + Them”, la que por ahora sólo tiene fechas confirmadas en Norteamérica. Is This The Life We Really Want? será el quinto álbum en solitario de Roger Waters, sucesor de Amused To Death (1992). Tendrá un total de 12 canciones, y fue producido por Nigel Godrich, conocido por su trabajo junto a los titanes del rock moderno Radiohead.

