Una de las declaraciones más esperadas en la causa abierta por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo, la del cura Horacio Corbacho (56), se lleva a cabo este jueves en tribunales provinciales, a pedido de la defensa.

El religioso, imputado de ‘abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores’, solicitó prestar testimonio con una PC con Internet, ya que la estrategia de la defensa es “demostrar” que estuvo en La Plata durante los años en que se produjeron las aberraciones contra niños hipoacúsicos. El hombre mostró posteos de su cuenta de Facebook que hizo desde aquella ciudad bonaerense.

“Él refiere que en la fecha que se sindicaban los hechos no estaba, pero no es así. De hecho, en las emisiones de prisiones preventivas está demostrado y avalado de que los hechos fueron producidos cuando Corbacho estuvo en Mendoza. Él sostiene que después del 2007 se fue a La Plata, que fue cuando se ordenó de sacerdote y volvió en el 2016. Lo que tampoco implica que se haya ido a Buenos Aires es que no haya podido estar en años posteriores”, señaló Oscar Barrera, uno de los abogados querellantes.

Séptimo imputado

Por otra parte, el fiscal de la causa Gustavo Stroppiana anticipó que en las próximas horas imputará a una séptima persona por ‘abuso sexual simple’. Se trata de un ex jardinero del instituto de Carrodilla, quien prestó servicios por unos ocho años, y fue denunciado por una de las víctimas.

El hombre ya había declarado como testigo, pero esa testimonial fue anulada y se solicitó compulsa penal para investigarlo por separado.

Cabe recordar que además de Corbacho, en la causa hay otros cinco imputados. El italiano Nicola Corradi (82, con prisión domiciliaria), quien tenía acusaciones similares en Verona, Italia, en los años 80 y fue trasladado a Mendoza; el monaguillo Jorge Bordón (55); el ex empleado del instituto, José Luis Ojeda (41), quien también es sordo, el jardinero Armando Gómez (46); y la monja Kumiko Kosaka (42).

