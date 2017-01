El senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) presentó un proyecto de ley con el fin de establecer el 24 de marzo “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” y el día 2 de abril “Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas”, como feriados provinciales inamovibles en Mendoza. La iniciativa llega como respuesta de la decisión del Gobierno Nacional de colocarlos en el calendario como “movibles”.

El legislador plantea en los fundamentos que en 2010 se decretó que no pudieran trasladarse esas fechas y acude a la ley 26.085 de 2006, que señala que “la memoria no sólo rinde homenaje y rehabilita a las víctimas de gravísimas ofensas a la dignidad humana, sino que es un ejercicio indispensable para afianzar la cohesión de la sociedad, la moralización de la vida pública y sentar las bases para las garantías de no repetición de hechos atroces y aberrantes cometidos mediante un ejercicio delictivo del poder estatal”.

Esa norma destaca que “es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo permanente de esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio colectivo de la memoria con el fin de enseñar a las actuales y futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de una futura repetición”.

“En tal sentido la memoria cumple un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa y más humana, gracias a las lecciones que el pasado depara para edificar un futuro mejor y acorde con las normas y valores reafirmados por el Derecho Nacional e Internacional de los Derechos Humanos”, refleja la ley sancionada hace once años atrás, que Arenas trae a colación en su proyecto.

En el mismo sentido se explaya sobre el 2 de Abril, que “rinde homenaje a los argentinos que protagonizaron la guerra de Malvinas en el año 1982, haciendo memoria sobre un hecho trágico de nuestro pasado reciente”.

El senador considera que ambas “representan fechas emblemáticas en una historia reciente, muy presente en los argentinos, porque aún se busca verdad mediante los juicios de Lesa Humanidad, porque todavía falta restituir la identidad de cientos de nietos apropiados, porque reivindicamos a los veteranos de Malvinas y seguimos llorando a los caídos, junto con el reclamo indeclinable de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”.

La iniciativa deberá ahora ser tratada en la Legislatura y pasar por comisiones para llevarla a votación. Habrá que esperar cuál es la opinión al respecto del oficialismo, que cuenta con mayoría en ambas cámaras.

