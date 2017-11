La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió hoy el uso, la distribución y comercialización en todo el territorio argentino de una serie de productos médicos

La autoridad regulatoria prohibió los siguientes artículos, por medio de la disposición 11741-E/2017, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Átomo Crema, alivio inmediato, desinflamante y anestésico natural. Emulsión contra dolores articulares – golpes – ciática – desgarros, industria argentina. Laboratorios Prosan SA, Santa María 1263, San Martín, Bs. As.

Iguanol Plus, más efectivo, antirreumático, antiinflamatorio dolores musculares pecho – tos – catarro – bronquitis. Cosmética Termal Kalla – Huasi, B° Dique Frontal B – Termas de Río Hondo – Santiago del Estero.

Mentholatum, for colds, catarrh, dry skyn, The Mentholatum Co., East Kilbride Scotland.

La medida se adoptó luego de que la Dirección de Gestión Técnica de Información Técnica de la ANMAT informara que los productos “no se encuentran inscriptos en el Registro de Especialidades medicinales (REM)” y que las firmas “no se encuentran habilitados” ante el organismo.

Por otra parte, la disposición 11742-E/2017s prohibió los productos “Nebulizador a pistón marca ASPEN, modelo NA186, lote 170822” y “Nebulizador ultrasónico marca ASPEN, modelo NU610, lote: 170818” luego de que la empresa fabricante notificara el robo del lote completo de 240 unidades correspondientes a ambos modelos.

