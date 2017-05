Ante el pronóstico de Zonda en el llano para hoy, y la posibilidad de nevadas en la cordillera durante el fin de semana, Defensa Civil recomienda a la población tomar los recaudos necesarios para enfrentar estos fenómenos climáticos.

Quienes viajen este fin de semana a Chile o decidan pasear por la montaña deberán extremar las medidas de precaución y antes de emprender el viaje, verificar el estado de la ruta y del vehículo.

Tener en cuenta:

Viajar con un botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos, agua fría y caliente, abrigo para cada ocupante del vehículo, y medicamentos extra en caso de que alguno de los integrantes tenga una enfermedad.

Controlar el estado de los neumáticos, los frenos, el funcionamiento de las luces, la dirección y la parte eléctrica del automóvil es imprescindible, ya que son componentes que aportan seguridad al vehículo. El tanque de combustible debe estar lleno.

Revisar el funcionamiento de los cinturones de seguridad, el perfecto funcionamiento de los airbags, los espejos retrovisores, el limpiaparabrisas y el nivel de combustible y de aceite. Esta tarea no demandará demasiado tiempo, por lo que se recomienda no llevar el vehículo al servicio mecánico a último momento.

Llevar matafuego, gato hidráulico y balizas adicionales.

Si viaja con niños: deben ir sentados en la parte trasera del rodado.

Los adultos deben llevar la documentación personal tanto del automóvil como de los ocupantes del vehículo.



Además:

El conductor debe estar descansado, no haber consumido alcohol, respetar las señales de tránsito, atender las recomendaciones de la autoridad, no sobrepasar a otro vehículo en presencia de doble línea amarilla, usar el cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas y mínimas, circular con las luces bajas encendidas y no usar el teléfono celular mientras maneja

