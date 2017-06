El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, se volvió a cruzar con Axel Kicillof durante su informe en la Cámara de Diputados, y tras defender la gestión de la economía le prometió trabajar para que no vuelva al gobierno.

“Vamos a trabajar para que usted nunca mas la maneje (la economía) porque tan mal la manejo”, desafió Peña, reeditando la discusión con Kicillof de las últimas visitas a la Cámara de Diputados, donde el jefe de Gabinete suele tener un clima menos ameno que en el Senado.

Al responder a los cuestionamientos del kirchnerismo, Peña sacó pecho y remarcó que “en Ganancias hicimos lo que ustedes no hicieron” y “modificamos las escalas que no se corrían desde hace 15 años, de los que ustedes gobernaron 12” y “se estableció un mecanismo automático para que nunca mas les roben, como les robaron ustedes a los trabajadores”. “Hablamos de un robo no personal, si de una estafa porque la inflación se fue comiendo los pisos del impuesto a las ganancias”, aclaró enseguida.

En este contexto, remarcó la “transparencia” del gobierno macrista en contraste con el gobierno kirchnerista: “Estoy diciendo que el Estado es transparente, cosa que antes no era. Eso es bueno, tenemos que celebrarlo”.

Al responderle a Kicillof, Marcos sostuvo que tienen “una visión distinta de la economía” y que el gobierno pretende una “economía que crezca, genere empleo y vaya camino a la pobreza cerp. Lo estamos haciendo”. Y cuestionó los “golpes bajos” del ex ministro que, dijo, “puede servir para campaña electoral, no sobre una discusión que tiene que ser seria”.

Poco antes, Kicillof lo atacó feo y usó el famoso “hagansé cargo” para pegarle, además de chicanearlo por su cambio de look. “Háganse cargo, son neoliberales, piensan como neoliberales, no tienen que disfrazarse de otra cosa. No mientan más”, desafió.

“Nosotros tenemos el pensamiento contrario y nos hacemos cargo de las cosas buenas y malas. Son neoliberales y así es como piensan. Por más peinado, por más cambio de look, por más diferentes estrategias usen, es lo mismo”, señaló Kicillof, que también acusó a Cambiemos por la “enorme estafa electoral” que según el kirchnerismo llevó a Macri a la Rosada.

