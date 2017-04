El ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay; el director general de Escuelas, Jaime Correas; el director de Transporte de la provincia, Carlos Matilla y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Pablo Pérez Diez realizaron un balance del paro general de este jueves 6 de abril.

Los funcionarios dieron detalles sobre el relevamiento realizado en las diferentes dependencias, tanto públicas como privadas. “En Mendoza la actividad es casi normal”, subrayó Garay y fue categórico al afirmar que “el paro ha sido un fracaso. Los que han decidido trabajar son muchos más que los que han optado por parar”.

“Se trata de un paro con claras intenciones políticas partidarias. Estamos inmersos en una profunda crisis económica de la que nos está costando mucho salir. Un paro que le hará perder a la Nación 13 mil millones de pesos me parece que no tiene ningún sentido”, agregó el ministro.

El ministro explicó que en la provincia el nivel de acatamiento al paro es del 1% aproximadamente. “El dato surge del relevamiento de planillas online, en el caso de las reparticiones públicas; de las Cámaras Empresarias, en el caso del sector privado y de los informes que hacen las secretarías de controles como es en el caso del transporte público”.

Correas resaltó que “hay una clara voluntad de trabajo por parte del cuerpo docente”. El director de Escuelas indicó que “el presentismo docente es de más del 99 %. Sin embargo hay pocos alumnos en las instituciones educativas”. En este sentido les pidió a los padres de los alumnos que envíen a los niños a las escuelas ya que “la seguridad en las instituciones está garantizada. Tanto los docentes como los directivos están presentes en los colegios para dar clases con normalidad”.

Matilla indicó que “el transporte público de pasajeros está cumpliendo con más del 20% de frecuencias que acordó con el Ejecutivo provincial. Los choferes están trabajando con normalidad”. En cuanto a los 3 vehículos que fueron apedreados esta mañana el director indicó que “se trató de hechos aislados. La seguridad en los colectivos ha sido garantizada con la presencia policial en varias de las unidades que circulan”.

“Las cirugías programadas se desarrollan con normalidad tanto en los centros de salud como en los hospitales. No hay resentimiento en los servicios ya que no ha habido una adhesión importante de no profesionales a paro”, señaló Pérez Diez.

Los detalles del relevamiento

Tal como se acordó con el Gobierno los colectivos circulan cumpliendo el servicio mínimo desde las 7. La mayoría cuenta con apoyo policial en las unidades luego de que 3 colectivos (dos de la STM y un Metrotranvía) fueron apedreados cuando intentaban dar inicio a sus recorridos.

Esta mañana se presentaron algunos inconvenientes luego de que la Sociedad de Transporte Mendoza (STM) denunciara que uno de los micros del recorrido Parque fuera apedreado. El hecho sucedió entre las calles Martín Zapata y Boulogne Sur Mer cuando intentaba dar inicio al recorrido. Cerca de las 9 otro colectivo de la STM fue apedreado en Jorge A. Calle y Rodríguez, de ciudad.

El Metrotranvía también fue apedreado durante la madrugada. Una de sus unidades mientras recorría la zona de la cancha de Godoy Cruz y otra a la altura de Puente Balcarce. En este momento funciona sólo con tres duplas.

Luego de la carga de datos de 350 escuelas, por sistema de planillas online y según el relevamiento de edificios visitados y las llamadas telefónicas con delegados y supervisores, la Dirección General de Escuelas informó que el presentismo docente es de más del 99.35 %. Sin embargo hay pocos alumnos en las instituciones educativas.

Todos los hospitales están operativos cumpliendo con las guardias, cirugías programadas y la atención en consultorios externos. El Servicio Coordinado de Emergencia se encuentra cumpliendo sus tareas de asistencia como todos los días. Hay poca afluencia de pacientes y hasta el momento los únicos que se han adherido al paro en los centros sanitarios son los delegados gremiales.

En cuanto a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), directivos informaron que la asistencia del personal, en el turno mañana, alcanza el 95%.

En el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) la atención al público es normal, en los horarios habituales, de 8 a 13. Las dependencias del Registro Civil y de la Administración Tributaria de Mendoza (ATM) también funcionan con normalidad.

