Como se sospechaba en la previa, la última reunión paritaria entre el SUTE y el Gobierno fracasó, por lo tanto Alfredo Cornejo firmará en las próximas horas el decreto que otorgue el aumento salarial a docentes y celadores por esa vía, y el gremio ratificó que irá al paro los días 6 y 7 de marzo.

El sindicato llevó a la mesa negociadora el rechazo a la propuesta de incremento del 17% en dos cuotas, como se votó en el plenario docente de la semana pasada y, pese al pedido de que se incorporen mejoras a diferentes adicionales como antigüedad, zona o carrera, los miembros paritarios del Ejecutivo dieron por finalizada la negociación.

“A pesar de no haber agotado la instancia del diálogo, el Gobierno no mejoró la propuesta y se retiró unilateralmente”, se quejó el secretario general de Sute Adrián Mateluna, una vez finalizado el encuentro desarrollado en la subsecretaría de Trabajo.

El gremialista acusó al Ejecutivo de “autoritario” y ratificó que la medida de fuerza convocada para lunes y martes de la semana próxima vendrá acompañada de movilizaciones, aunque no informó el horario y el lugar. Además, indicó que se plegarán al paro internacional de mujeres del 8 de marzo y anunció una “marcha educativa para la tercera semana de marzo”.

“No ha habido de parte de gobierno voluntad de acordar. No pedimos locuras, siempre dimos margen a la negociación”, aseguró Mateluna

“Educación y trabajo son pilares fundamentales de desarrollo del país, pero el gobierno se cierra y mejora adicionales en otros sectores, que aquí no han ofrecido”, destacó Mateluna. “Esta posición lleva el escenario al conflicto, y no se condice con la campaña que sostenía que venía a dialogar”, aseguró.

“No ha habido de parte de gobierno voluntad de acordar. No pedimos locuras, siempre dimos margen a la negociación”, concluyó.

La voz oficial

El subsecretario de Gestión y Modernización del Estado, Ulpiano Suarez, denunció que “sistemáticamente, la dirigencia del Sute ha buscado excusas para evitar, a través del dialogo, una pauta salarial para el sector”.

“Ha rechazado la propuesta de incremento, que es el máximo esfuerzo que podía entregar el Gobierno, no dejando otra alternativa más que imponer el aumento a través del decreto”, confirmó.

“Sistemáticamente, el Sute ha buscado excusas para evitar, a través del dialogo, una pauta salarial para el sector”, denunció Suarez

Asimismo, el funcionario dejó en claro que se mantendrá el pago único en el mes de marzo de un adicional de $1.000 para docentes para útiles, y de $1.200 para celadores, para indumentaria.

Aunque aclaró que no se otorgará la segunda cuota de esos adicionales en agosto, como se había planteado durante la negociación, así como se dejará de lado el programa para cancelar deudas por adicional por zona, ya que ambos requerían la homologación legislativa. Tampoco el gremio podrá hacer uso de la denominada “cláusula gatillo” para que en el último trimestre se actualice el salario si la inflación supera el 17%.

Además, confirmó que se descontarán los días de paro a los docentes que adhieran y valoró que, hasta el momento, “no ha habido ningún paro con los 17 sectores de la administración pública con los que se ha negociado”. “El Sute lo tenía programado desde mucho antes”, acusó.

Comentarios

comentarios