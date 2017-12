Luego de la carta de opinión del gobernador Alfredo Cornejo donde se refirió al freno de la reforma judicial con críticas hacia el Partido Demócrata, ahora los “gansos” también respondieron con un comunicado.

Los demócratas aseguraron que no dudan de la intención del gobierno de “mejorar la administración de la justicia, sin embargo consideran que se trata de un “camino errado”.

El proyecto oficialista logró media sanción en el Senado pero no pudo pasar la prueba de Diputados porque los aliados de Cambia Mendoza no le dieron el visto bueno por lo que los votos no le alcanzaron.

SOBRE LA REFORMA DE LA CORTE…

Uno de los principales motivos para la constitución de los frentes Cambiemos, en el orden nacional, y Cambia Mendoza, en el provincial, fue el objetivo común de lograr la recuperación de la forma republicana de gobierno y del principio de la división de poderes.

Tenemos la seguridad de que la intención del gobierno provincial con su intento de aumentar el número de los miembros de la Suprema Corte, ha sido mejorar la administración de la justicia. Sin embargo, tenemos la misma seguridad y convicción de que se trata de un camino errado, que sin quererlo terminará contribuyendo al debilitamiento de los principios republicanos y de la independencia de la justicia.

En la Nación, el presidente Mauricio Macri hizo oídos sordos a las sugerencias y tentativas de ampliar los integrantes de la Corte Nacional (la que por cierto tiene cinco y no siete miembros como la de Mendoza). No solo eso, sino que cuando designó por vacancias a dos nuevos integrantes, se inclinó por juristas de gran trayectoria sin ninguna vinculación con su partido.

Podremos no compartir la orientación de la mayoría de la Corte provincial en algunos aspectos. Pero no estamos de acuerdo en aumentar su número para que prevalezcan nuestras ideas.

Sabemos que hay muchos defectos en el funcionamiento de la Justicia. Y tenemos la certeza de que una de las causas de estas anomalías consiste en que todos los gobiernos democráticos, desde que se restauró la democracia, designaron en la Suprema Corte no a juristas de nota y con independencia de criterio (salvo excepciones), sino a abogados con clarísima vinculación política al partido gobernante del momento.

Este criterio propio de la vieja política es justamente lo que hay que reformar y a eso tiende el proyecto presentado por el diputado demócrata Marcos Niven, quien ha aprobado todos los proyectos del oficialismo tendientes a reformar la justicia, salvo este que pretende la ampliación del máximo tribunal mendocino, por entender que no mejorara ni la calidad de vida de los mendocinos ni la de sus instituciones republicanas.

