Pamela David hizo transpirar en vivo a Luis Majul en un duplex entre su programa de América y Radio La Red tras destrozar al Gobierno de Mauricio Macri.

“Tenemos que dejar de hablar de lo que nos dejaron porque los que se mandaron las macanas fue este Gobierno de ahora”, advirtió Pamela.

-Hablamos tanto de Lázaro Báez, ¿no te parece un poco insólito la cantidad de licitaciones que se ganaron en los últimos tiempos? -inquirió David luego de que Majul mencionara a Nicolás “Nicky” Caputo.

-No, mirá, eso es lo que discutíamos, a mí no me parece insólito ni me deja de parecer -respondió Majul.

-Pero es más de lo mismo… -reclamó Pamela.

-No, pará -la interrumpe Majul.

-Elegimos un cambio porque queríamos otra cosa -confesó la conductora.

“Finalmente se cumplió toda la campaña del miedo”, concluyó Pamela.

