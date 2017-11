La Armada Argentina, a través de su vocero Enrique Balbi, brindó un nuevo parte sobre la situación del submarino ARA San Juan en el que aseguró que no descarta ninguna hipótesis y ratificó lo informado más temprano sobre una explosión en el trayecto que hacía el navío rumbo a Mar del Plata.

“No descartamos nada, porque todavía no sabemos dónde está el submarino”, sostuvo Balbi, que salió al cruce de las críticas recibidas por la Armada en los últimos días. Al respecto, sostuvo que “ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar o volar con seguridad” y aclaró que “la antigüedad de las unidades no implica su obsolescencia”.

Por primera vez, el vocero leyó un comunicado en el que cuestionó a los medios que “brindan informaciones imprecisas que afectan a los familiares” de los tripulantes. “Quisiéramos solicitarles un pedido de colaboración en cuanto a la precisión de la información, ya que circulan apreciaciones realizadas por diferentes interlocutores sin la debida rigurosidad”, agregó.

Balbi también rebatió algunos trascendidos. En primer lugar, se refirió al rumor de que la Armada tenía información de la anomalía hidroacústica con antes de ayer, cuando fue divulgada. “Volvemos a ratificar que esa información se recibió ayer miércoles por la tarde. Si la Armada hubiese contado con esa información con anterioridad, hubiese dedicado todo el esfuerzo de búsqueda en esa zona desde el primer momento”, advirtió.

Además, negó el retraso en el inicio de la búsqueda. “La Armada aclaró que se cumplió el plan en tiempo y forma, siguiendo el protocolo de las normas internas homologadas internacionalmente”, sostuvo.

En cuanto a la búsqueda, celebró que no se cumplió el pronóstico adverso. “Se mantiene un estado del mar nivel dos, lo que permite hacer un patrullaje marino y aéreo más efectivo”, dijo.

“Se incorporaron más buques al área de búsqueda, ahora son seis en total, entre nacionales y extranjeros, realizando un barrido de fondo. En otra área cercana hay tres destructores y una corbeta de la Armada. Y se cumplió el plan de vuelo de tres aeronaves de Argentina, Brasil y los Estados Unidos. A su vez, hay nueve buques y otras aeronaves en el resto de las áreas para no dejar nada librado al azar”, abundó.

