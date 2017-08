Corea del Norte disparó ayer un misil desde las proximidades de Pyongyang que sobrevoló Japón hasta caer al mar y provocó la reacción de Estados Unidos, Corea del Sur y el Ejecutivo nipón que pedirán una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas “para presionar todavía más” al régimen de Kim Jong-un.

El cohete cayó a unos 1.180 kilómetros del cabo de Erimo tras recorrer una distancia total superior a los 2.700 kilómetros y alcanzar su punto álgido a unos 550 kilómetros de altura antes de caer al mar, detalló Tokio.

Dos antecedentes en los últimos 20 años

El misil norcoreano lanzado ayer es el primero que vuela por encima del archipiélago nipón -sin incluir las islas deshabitadas al sudoeste del país- desde abril de 2009, cuando el proyectil de largo alcance Taepodong-2 atravesó el espacio aéreo de Japón.

En agosto de 1998 Pyongyang también disparó el cohete Taepodong-1 sobre la isla. En ambas ocasiones Corea del Norte argumentó que se trató del lanzamiento de un satélite, pero Estados Unidos, Corea del Sur y Japón afirmaron que fueron misiles.

Las características del último misil

El cohete lanzado ayer se cree que es el Hwasong-12, que pesa unas 28 toneladas, mide aproximadamente 16 metros y tiene un alcance intermedio al lograr una distancia máxima de unos 6.000 kilómetros.

Fue exhibido por primera vez al mundo durante un desfile militar realizado en abril y fue lanzado con éxito el 14 de mayo pasado al Mar de Japón.

Es el mismo misil que Corea del Norte amenazó que podría lanzar a Guam, isla situada en el Pacífico bajo soberanía de Estados Unidos y donde ese país tiene una de sus bases militares.

No es el de mayor alcance en posesión de Kim Jong-un, que en julio de este año probó el Hwasong-14, que podría alcanzar más de 5.500 kilómetros de distancia y por eso el Departamento de Estado de Estados Unidos lo describió como un misil balístico de alcance intermedio (IRBM, por sus siglas en inglés).

Corea del Norte afirmó que tiene derecho a autodefensa

Corea del Norte defendió su derecho a la autodefensa y advirtió de que continuará con su política de “disuasión nuclear”, horas después de lanzar el misil que pasó por encima de Japón.

“Tenemos razón de responder con contramedidas duras en el ejercicio de nuestro derecho a la defensa propia y Estados Unidos será enteramente responsable de las consecuencias “, dijo el embajador norcoreano ante la Conferencia de Desarme, Han Tae-Song.

Sostuvo que la tensión nuclear en la Península de Corea “es el resultado de la política hostil de EEUU y del aumento de la carrera nuclear contra mi país, que no ha tenido otra alternativa que fortalecer su disuasión nuclear para afrontar esta amenaza”,

El diplomático afirmó que los ejercicios militares anuales que realizan actualmente Estados Unidos y Corea del Sur “son una preparación para la guerra y para un ataque preventivo contra mi país”.

Repudio de los líderes mundiales

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mantuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que acordaron ejercer aún más presión sobre Pyongyang tras su nuevo lanzamiento de un misil.

La conversación duró unos 40 minutos y en ella los líderes “coincidieron plenamente” en cuanto a la postura y las medidas a tomar ante las constantes provocaciones norcoreanas, señaló el primer ministro nipón en declaraciones recogidas por la cadena japonesa NHK.

El nuevo lanzamiento “constituye una amenaza muy seria y grave y no tiene precedentes”, según Abe, quien anunció que pedirá la convocatoria de una reunión urgente del Comité de Seguridad de Naciones unidas “para presionar todavía más a Corea del Norte”.

“El mundo ha recibido alto y claro el reciente mensaje de Corea del Norte: este régimen ha mostrado su desprecio por sus vecinos, por todos los miembros de las Naciones Unidas y por normas mínimas de comportamiento internacional aceptable”, señaló Trump en un comunicado, distribuido por la Casa Blanca.

“Las acciones amenazantes y desestabilizadoras sólo aumentan el aislamiento del régimen de Corea del Norte en la región y entre todas las naciones del mundo. Todas las opciones están en la mesa”, añadió el mandatario.

The latest missile launch by the Democratic People’s Republic of Korea undermines regional security. Full statement: https://t.co/HG4U2bDO6j

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) 29 de agosto de 2017