El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo hoy que el pacto fiscal que firmaron la Nación y las provincias “se tiene que cumplir”, ya que -advirtió- “no se puede vivir eternamente con déficit y de prestado”.

“Yo creo que este acuerdo se va a cumplir y se tiene que cumplir. Es que no se puede vivir eternamente con déficit y de prestado. Por eso, (el pacto) implica un esfuerzo común del Estado nacional y las provincias”, enfatizó el funcionario.

En declaraciones a radio Continental, Frigerio resaltó: “hicimos un gran esfuerzo para lograr borrón y cuenta nueva y se terminen así los juicios de las provincias a la Nación por la coparticipación”.

A su criterio, “no hay hay recursos para pagar más de lo que crecen los precios. No se puede hacer demagogia”.

Además, el ministro minimizó que la provincia de San Luis no haya sellado el acuerdo: “el hecho que no haya firmado ayer no implica que no lo pueda hacer en los próximos días”.

