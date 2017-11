Jorge Nanclares es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Sucederá al actual titular de la Corte, Pedro Llorente y asumirá seguramente a partir del próximo 26 de noviembre. Nanclares ya se desempeñó como presidente de la Corte provincial durante 6 años en la década pasada.

El flamante presidente de la Suprema Corte indicó: “Para no ser reiterativos, es la gestión que ha tenido el doctor Llorente en tantos años en la Corte, lo que ha demostrado que realmente ha tenido el apoyo siempre del resto de los ministros y hoy tenemos un gran desafío que es la instalación de la oralidad en materia civil y poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Civil Comercial y Tributario donde yo participé por la Corte en su redacción”, explicó. “Este es el gran desafío y realmente si logramos una implementación como corresponden van a tener resultados sorprendentes. De la misma manera, el proceso de oralidad en materia penal que está conduciendo el doctor (José) Valerio y en la parte de familia el doctor Gómez. Vamos a trabajar los siete, cada uno en una función y todos juntos en procura de un mejoramiento de la Justicia”, destacó.

Por último, Nanclares sostuvo:“Quería anunciarles que me toca por dos años la responsabilidad que conducir la Corte. Ya tengo la experiencia de haber conducido tres periodos y el resto de mis colegas han confiado que sea yo quién tenga que conducir por estos dos años el Poder Judicial de la provincia de Mendoza”.

En tanto que el titular de la Corte Saliente, Pedro Llorente, afirmó: “Hoy la Suprema Corte se reunió en plenario para designar las nuevas autoridades para el período 2017-2019. En esta oportunidad por unanimidad de todos los miembros que componen esta Corte ha sido nominado el doctor Jorge Nanclares como presidente de la Corte.

“Quiero manifestar como presidente algunas circunstancias particulares en las cuales creo que he cumplido una etapa en mi vida. Digo esto porque he estado 19 años como presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es un tiempo importante”, reflexionó Llorente.

Y continuó su mensaje de cara al futuro. “Siento la necesidad del cambio y de que esto debe renovarse para que vengan nuevos aires. El doctor Nanclares es la persona indicada para que tome el timón de este órgano jurisdiccional, para llevar adelante las implementaciones, necesidades y urgencias que la sociedad hoy nos está reclamando. Vienen transformaciones muy importantes, de fondo, diría casi históricas”, explicó el presidente saliente del máximo tribunal.

En ese sentido, Llorente sostuvo: “Mi último tiempo ha sido revolucionario dentro de la reforma que se han producido dentro de la legislación que debe administrar esta Suprema Corte, por eso quiero decir que me voy muy contento del cargo que he tenido pero ahora paso a integrar la sala 1 de esta Suprema Corte. Personalmente creo haber cumplido y por supuesto le deseo al doctor Nanclares el mejor de los éxitos y que desde ya va a contar con mi apoyo incondicional para que su mandato sea igual como el mío con el apoyo que he recibido de mis colegas. Muchas Gracias.

