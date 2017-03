El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó hoy, en el Salón Patricias Mendocinas, el acto de asunción de Liliana Muñoz de Lázaro como nueva vocal del Tribunal de Cuentas de la Administración Pública de Mendoza. Tras la lectura de la Resolución 876 y de la previa aprobación del Senado para ocupar el cargo, Muñoz de Lazáro juró ante Cornejo y los miembros del Tribunal Carlos Farruggia, Mario Angelini, Héctor Caputo, Ricardo Pettignano y Gustavo Riera.

Luego de los agradecimientos al Gobernador y a su familia, Muñoz de Lázaro señaló: “He finalizado una etapa donde durante 29 años he trabajado en la gestión, siempre como cuentadante del Tribunal de Cuentas, controlando y teniendo buenos resultados”.

La nueva vocal subrayó no haber tenido multas durante sus años de trayectoria y haber “tenido la suerte de trabajar con equipos muy buenos que me han enseñado. Me he sentido cómoda y apoyada donde jamás me han pedido hacer algo que no correspondiera. He sido escuchada y respetada. He trabajado con funcionarios sin sentir la presión de poner firmas donde no debía”.

Además, Muñoz de Lázaro manifestó sentirse comprometida no sólo con aquellos que la han apoyado sino también con la ciudadanía, ya que una de sus principales funciones será la de “desarrollar con la mayor equidad, integridad y justicia este cargo que conlleva como misión el control de los fondos públicos y también la prevención de los actos de corrupción”.

