El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno le reclamó a la ex presidente Cristina Fernández que no haya defendido públicamente a los ex funcionarios de su gobierno que fueron detenidos.

Durante un juego que protagonizó en el programa Polémica en el Bar, el ex funcionario del kirchnerismo calificó a diferentes protagonistas de la política y espectáculo con el “índice Moreno”.

Una de las dirigentes que tuvo que puntuar fue la ex jefa de Estado. Consultado sobre la calificación que le pondría, Moreno contestó: “Entre 8 y 10. Estaba en 10 pero hoy está en 8. Le bajé dos puntos porque no puso las dos manos en el fuego por (Julio) De Vido y (Amado) Boudou”. Ante la repregunta de si también debería haber defendió al ex jefe del Ejército César Milani, respondió: “Pero claro…. todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”

