Guillermo Moreno no pudo con su genio y se enfureció con el periodista Alejandro Bercovich cuando le preguntó sobre el índice de inflación en el fin de su gestión como secretario de Comercio de la administración de Cristina Kirchner.

Hace un tiempo ya habían mantenido un fuerte cruce con Moreno por las cifras del Indec durante su mandato.

Según Moreno la inflación al final de su gestión fue de 11 puntos, en contraposición con lo que mencionaba como aumento de los empleados bancarios en ese período y que rondaba los 30 puntos.

“No voy a contestar preguntas de este chiquito que no sabe dónde tiene la nariz. No es un profesional. No sabe ni de lo que habla. Quedó muy claro que con él no iba a hablar. No vengo a contestar preguntitas de este chiquito”, dijo y se enfureció.

