La dirigente social de la Tupac Amaru está acusada de ser la instigadora del escrache contra el entonces senador nacional y hoy gobernador de Jujuy

Las últimas palabras antes del veredicto. Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru que enfrenta un juicio por un escrache al ahora gobernador jujeño, Gerardo Morales, se sostuvo en las obras que su organización realizó en la Provincia de Jujuy y le hizo un pedido explícito a los jueces que tenía enfrente: “Señores jueces, no se dejen apretar por el poder político”.

La dirigente política esgrimió como principal argumento para su defensa una idea que viene repitiendo desde que fue encarcelada el 16 de enero de este año: “Voy a decir algo de la enseñanza de mis padres: que había que educarse. Y eso lo que hice con mis compañeros de las organizaciones sociales. Llevarlos a que pudieran estudiar, recibirse y ser alguien a la vida”, dijo firme ante el auditorio.

“Me enseñaron que había que progresar en la vida. Y que trabajar era dignificarnos a cada uno de nosotros en la vida”, agregó.

Milagro Sala hizo referencia a las obras realizadas por la Tupac Amaru, en relación a la desvalorización del trabajo durante el menemismo y 2001: “La estructura del trabajo era muy importante que se volviera a instalar después de la década del 90. Cuando De la Rúa y muchos nos conformaban con un plan trabajar, y nos daban un bolsón de mercadería, nosotros volvimos a instalar la cultura del trabajo”, ?argumentó. “Volvimos a inculcar también que había que construir nuestra propia vivienda, nuestro futuro: que había que comer no sólo hoy sino también mañana y pasado”, explicó.

Sala lamentó encontrarse en la situación actual: “Nos habían quitado muchos derechos. Y lamentablemente nunca hubiese imaginado que iba a pagar este costo, que iban a judicializar la protesta.

Milagro Sala realizó un acampe junto a la Tupac Amaru, su agrupación política, frente a la Casa de Gobierno en protesta por las medidas que Gerardo Morales implementó en Jujuy para el registro de cooperativas (además de la bancarización de los planes sociales). Ahora está acusada de violar el Código Contravencional provincial- creado en enero- que alude a la ocupación del espacio público, alteración del orden y obstaculización del tránsito vehicular y peatonal.

Mañana se espera que le den el veredicto por esta causa. A su vez, esta tarde la Justicia Federal se expedirá por el violento escrache a Morales en 2009, en el que la líder de la Tupac enfrenta cargos por “amenazas y daños agravados”.

Su detención llegó a ser cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA y Amnistía Internacional, y dividió la opinión de constitucionalistas respecto de la legitimidad de la medida.

“Dignificar a los que menos tienen nos significó estar sentada acá en este sillón”, insistió Sala, recuperando su interpretación de por qué está detenida: ella, junto a varios de los organismos que se pronunciaron, se considera una presa política.

“Cuando me he manifestado siempre he dado la cara. Nunca mandé al frente a mis compañeros ni me escondí debajo de la cama. Pero que les quede claro señores jueces: hemos trabajado, hemos dignificado y hemos recuperado la cultura del trabajo. Recuperamos a muchas mujeres de la prostitución, a jóvenes de la droga. Y hoy ha vuelto todo eso de nuevo. Es como si estuviésemos retrocediendo. Muchas gracias”, cerró Milagro Sala frente a los jueces en el Tribunal Oral Federal 1 de la Provincia de Jujuy.

