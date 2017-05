El capitán y símbolo del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, fue elegido hoy como la quinta persona más influyente del fútbol mundial por la revista inglesa Four Four Two.

“El ícono. El mejor jugador de todos. Caracterizar la naturaleza de la influencia de Messi es difícil, porque es más bien implícita: como el valor de Michael Jordan a la NBA en la década de 1990, o Joe Namath a la NFL después de la fusión”, fundamentó la elección la publicación británica.

Además, se remarcó que “mientras sea jugador de fútbol, la era actual se adornará con su nombre. Como resultado, el alcance de su influencia (en los sentidos de marketing, deportivo y aspiracional) es incalculable”.

En la misma lista, que incluyó a los cien más destacados, Diego Simeone figura en el puesto 78, mientras que Diego Armando Maradona en el 79.

Principales posiciones:

1- Richard Scudamore (Director general de la Premier League).

2- Gianni Infantino (Presidente de la FIFA).

3- Jorge Mendes (Agente de Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Falcao, entre otros).

4- Aleksander Ceferin (Presidente de la UEFA).

5- Lionel Messi (Futbolista de Barcelona y Argentina).

6- Roman Abramovich (Propietario de Chelsea).

7- José Mourinho (Entrenador de Manchester United).

8- Florentino Pérez (Presidente de Real Madrid).

9- Ed Woodward (Vicepresidente de Manchester United).

10- Cristiano Ronaldo (Jugador de Real Madrid y Portugal).

