Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, aseguró hoy en la provincia de Mendoza que en la economía argentina “se perdieron dos años en los que hubo inacción, no gradualismo” y sostuvo además que en estos momentos la “la sensación actual es que empezó algo, y se terminó la inacción”, al disertar en el marco del 99 aniversario de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).

En el seminario “La Argentina que viene, perspectivas y desafíos”, Melconian sostuvo además que “el presidente fue muy mal asesorado al hacer la reparación histórica”.

“Si yo hubiera sido el ministro de Economía, esa propuesta quedaba en mi despacho y no le llegaba nunca al Presidente”, dijo.

“Ahora para solucionar ese problema hubo que crear un paquete de reformas

previsionales que viene a reparar la reparación histórica. La reparación histórica es un caso de mala praxis”, criticó Melconian.

El ex titular del BNA manifestó así mismo que “de todas las medidas propuestas la reforma previsional es la más importante; si no sale eso, lo demás no sirve y yo creo que va a salir”.

Finalmente, indicó que “la reforma fiscal avanzará si mejoran los números fiscales, si no se va a interrumpir como pasó con las retenciones este año; algo que también va a depender de la situación del mundo y de la plata que consiga (el ministro Luis) Caputo”.

Comentarios

comentarios