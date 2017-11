Jessica Gopar es la esposa de Fernando Santilli, el mendocino de 35 años que forma parte de la tripulación del submarino ARA San Juan, que es buscado intensamente desde hace una semana.

La mujer expresó sus sentimientos a través de conmovedores mensajes en las redes sociales. “Me estoy quedando sin esperanzas”, aseguró en Twitter. “Que no se termine la búsqueda. Te necesito en casa”, suplicó.

Fernando es un padre maravilloso.Mi compañero de todo. Cuando caí,él me levantó. Siempre nos separo el trabajo. Fragata libertad, Francia por 5 meses y ahí siempre por 13 años juntos. Respiro por él. Que no se termine la búsqueda. Te necesito en casa.

Hasta cuando? Tengo un hijo. Nunca nos preparan para esto.

Yo sola estoy buscando ayuda psicológica, me estoy quedando sin esperanzas y pienso Cómo será todo sin él. Me duele el alma. Me quiero morir. Hijo por vos lucho.

