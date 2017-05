Causaron cierta zozobra dentro del kirchenrismo duro las palabras de Cristina Kirchner el jueves pasado, cuando sugirió que podría no participar personalmente de estas elecciones legislativas, porque no le interesa después de haber sido dos veces presidente de la Nación. Pero a partir de entonces no fueron pocos los que sugirieron ser cautos en analizar el supuesto paso al costado, y después conspicuos integrantes del kirchnerismo puro negaron que la exmandataria tuviera decidido ya no jugar en estas elecciones.

Como para dar por concluido el tema y volver a poner a su madre en la grilla, salió Máximo Kirchner a dar una nueva interpretación sobre el tema. En rigor, el diputado nacional habló de una mala interpretación de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, señalando que lo que su madre hacía era “autoexcluirse de la feria de vanidades de la política”.

El legislador nacional señaló que “a lo que hizo referencia Cristina de que se autoexcluía era de la feria de vanidades de la política, donde empiezan en el juego de las candidaturas como dice la canción primero yo, después yo”.

Por el contrario, entonces Máximo Kirchner aseguró que Cristina Fernández “tiene muchas ganas de aportar”, y la definió como “una dirigente muy interesante para debatir”.

Agregó que su madre “gobernó Argentina durante ocho años y no puede ser la ‘parte aguas’ la figura de Cristina sino la decisión política de frenar políticas que están arrasando con las esperanzas de muchos argentinos”.

En declaraciones a AM 750, Máximo Kirchner señaló en otro sentido que “el Gobierno pierde la máscara y se le ve el verdadero rostro, como se ve con el fallo de la Corte. Si hay una dirigente que no tiene miedo del escarnio de los medios de comunicación es Cristina Kirchner”.

En referencia a su padre, dijo que “Néstor siempre decía que después de nosotros tal vez nos sucediera una derecha muy dura, falangista que iban a tratar de revertir los avances en Derechos Humanos. Tenía una gran razón”, y luego continuó sus críticas al Gobierno de Cambiemos al señalar que “así como hay una miseria planificada en el plano económico, también hay una miseria planificada en el tema derechos humanos”.

Para Máximo Kirchner, este es “un gobierno muy tentado a la represión política y a la represión”. Y agregó que “es un gobierno que conduce hacia la exclusión del que piensa diferente. El neoliberalismo te da la caña de pescar en el desierto del Sahara”.

Sostuvo que “a Cristina se la atacó permanentemente, tratándola de loca. La situación social fue empeorando en la provincia de Buenos Aires. El desmejoramiento es notable”.

