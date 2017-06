La diputada nacional por el Frente Renovador Graciela Camaño afirmó esta tarde que Sergio Massa “va a esperar a que defina” la ex mandataria Cristina Fernández si competirá en las elecciones, para definir si el ex intendente de Tigre será o no candidato.

“A los ansiosos: Massa va a esperar a que defina La Campora y su jefa Cristina y va a hacer lo que tenga q hacer para frenarla”, aseveró Camaño

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora indicó que “este espacio se construye con coraje, el mismo que cada uno de ustedes mostró cuando allá en 2013 nos querían imponer a Cristina eterna y tuvimos el valor de frenarla”.

