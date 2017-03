Mauricio Macri afirmó que la economía del país “comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento” aunque seguidamente admitió que “todavía para mucha gente no arrancó” esa situación “porque hace veinte años que no le arranca”.

“Más allá de que la economía comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento, para mucha gente todavía no arrancó”, reconoció el mandatario, quien luego aclaró que “hace veinte años que no le arranca, y hace diez que no encuentra una posibilidad”.

El jefe de Estado formuló estas afirmaciones al inaugurar una planta de la empresa automotriz Peugeot en la localidad bonaerense de El Palomar.

