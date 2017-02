El presidente Mauricio Macri volvió a ponerle un nuevo techo a la inflación de este año y pidió a los empresarios “mayor responsabilidad”. Vale recordar que esta semana el Banco Central ratificaron recalcó nuevamente que seguirá manteniendo un “claro sesgo antiinflacionario para asegurar que el proceso de desinflación continúe hacia el objetivo de una inflación entre 12% y 17% durante 2017”.

Durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada el mandatario auguró que la inflación cierre en menos del 20% para 2017, agradeciendo volver a tener “estadísticas confiables”. Al ser consultado por su pronóstico para el aumento de precios de este año el mandatario fue tajante: “la inflación es el desastre”.

“Espero que los argentinos podamos cerrar el año en una inflación menor al 20%”, dijo Macri al tiempo que le solicitó “la mayor responsabilidad posible” a los empresarios.

Macri reconoció que el Gobierno cometió “errores”, pero sostuvo que lo importante es “no persistir” cuando hay equivocaciones y remarcó que no tiene previsto realizar “ningún cambio” en su Gabinete de ministros.

“Cuando uno hace tantas cosas también comete errores. Lo importante es no persistir, no decir ´yo no me equivoqué´y querer dar la vuelta al mundo para llegar al mismo lugar en vez de dar un paso atrás. Eso yo nunca lo voy a hacer. Si me equivoco, doy el paso atrás y lo corrijo. Esto es un proceso en el cual vamos en la dirección correcta”, sostuvo el mandatario.

En conferencia de prensa en el Salón Blanco, el jefe de Estado resaltó su condición de “falible” y subrayó su compromiso con “la honestidad y la dedicación”.

“Si quieren magos, a (el ilusionista David) Copperfield. Si quieren infalibles, busquen a otro, porque yo soy falible. Lo que sí comprometo es honestidad y dedicación, porque esa es la base de nuestra relación”, manifestó.

A pesar de los pasos en falso que generaron polémicas en las últimas semanas, como el acuerdo con el Correo Argentino y las modificaciones en el cálculos de los haberes jubilatorios, el líder del PRO ratificó a los integrantes de su equipo de trabajo, sobre quienes afirmó sentirse “orgulloso”.

Comentarios

comentarios