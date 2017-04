El presidente Mauricio Macri encabezaró hoy en Casa de Gobierno el acto de lanzamiento de la plataforma Plan Maestro, y destacó la necesidad de tener “objetivos claros que sean medibles”. Además, remarcó la necesidad de un proyecto a largo plazo, que “trascienda” su gobierno.

Macri consideró que “ese debate va a ser muy valioso e importante” ya que “en algo tan central tenemos que generar una herramienta para que todos pueden aportar ideas”. Además, destacó: “Si hablamos de cambio y de un país que soñamos, el pilar central es la calidad de la educación pública que tengamos para ofrecer”.

Acompañado por el titular Educación, Esteban Bullrich, y otros ministros, el mandatario postuló que es necesario apuntar a “una dinámica educativa abierta a la innovación y a los cambios permanentes a los que desafía el siglo XXI”. “La educación pública de calidad es un pilar central para el país que merecemos y soñamos”, subrayó.

“Heredamos una extraña consciencia de creer que ocultando la información el problema desaparecía como si la estadística fuera la enemiga y no el problema que compartimos”, expresó el presidente, y advirtió que el proceso del Plan Maestro arrancó “de entender que debía basarse en otros valores y en un valor central que es decirnos la verdad, porque a partir de ella se construye algo elemental que es la confianza”.

Luego, el jefe de Estado aludió a las pruebas Aprender, cuyos resultados derivaron en este plan educativo: “Los padres sabían que a sus hijos les costaba leer de corrido o no comprendían textos o no hacían operaciones de matemática comunes. No se sorprendieron con los resultados ni con que la mitad de los alumnos abandonan sin terminar el colegio en alguna etapa de ese proceso”.



Detalles del programa

Tal como se había anticipado hace un mes, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley, al que llamó “Plan Maestro”. El Gobierno difundió algunos de los puntos principales del plan, que tiene objetivos a largo plazo tanto para alumnos como para docentes.

El proyecto cuenta con 108 puntos, entre los que se destacan:

1. Garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3.

2. Para 2021 lograr que todos los alumnos del nivel secundario superen el Nivel 1 en Lengua, Matemática y Ciencias en las Evaluaciones Aprender

3. Jornada extendida con 6 horas de Educación Física en 100% de escuelas en 2026.

4. Lograr en diez años que disminuya un 70% el abandono escolar en la escuela secundaria.

5. Generar sistemas de información y evaluación educativa integrales y confiables. Creación Instituto para 2021.

6. Crear un nuevo sistema nacional de carrera docente para el 2021.

7. En 2021, lograr que el 100% de los directivos y Supervisores en ejercicio hayan realizado una actualización de formación específica en liderazgo educativo.

8. Universalizar el acceso a las tecnologías de la información, logrando el 100% de las escuelas estatales conectadas a Internet para 2021.

9. Para el año 2021, el 70% de las universidades nacionales desarrollan planes de articulación con escuelas secundarias

10. Para el año 2021, 70% de la oferta de educación superior articulada; los estudiantes pueden transitar por el sistema de educación superior con un reconocimiento automático de su trayectoria formativa

11. Para 2026 el 50% de los docentes argentinos serán bilingües en inglés y/o portugués y/o del idioma pueblo originario correspondiente.

