Una jornada de trabajo. Esa fue la definición que utilizaron en Washington para describir la visita que hará Mauricio Macri a Donald Trump, el próximo 27 de abril.

El presidente de los Estados Unidos invitó a almorzar al mandatario argentinoa, en un encuentro que se planifica como informal y con una duración aproximada de noventa minutos, según publica Infobae. Si no hay cambios de último momento, Macri y Trump estarán solos y abordaran una agenda diplomática que incluye la relación comercial entre ambos países, la situación en Venezuela, el avance de China en la región y los acuerdos vinculados a la seguridad nacional.

Es la primera vez en la historia de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos que se utiliza este formato para un encuentro presidencial en Washington. Habitualmente se establece una visita de Estado o una visita oficial, pero nunca sucedió que un presidente americano invite por escasas horas a un presidente argentino.

Como no se prevén reuniones entre ambos gabinetes, Macri viajaría con una comitiva reducida y no estaría más de dos días en Washington. El presidente fue invitado a dar una conferencia en la US Chamber of Commerce y está evaluando la posibilidad de hacer una visita al Capitolio.

Comentarios

comentarios