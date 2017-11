El ex funcionario kirchnerista y militante social Luis D´Elía fue condenado la tarde este lunes a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría en La Boca, ocurrida en el 2004. Además, no podrá ejercer cargos públicos durante 8 años. A pesar del fallo, el líder piquetero no irá a la cárcel porque el fallo no está firme.

El veredicto se ventiló pasadas las 16 en los tribunales federales de Retiro, tal como dio a conocer el Tribunal Oral Federal Nº6, integrado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero. Los jueces, en uno de los veinte puntos de la sentencia, le prohibieron salir del país.

En esos términos, el dirigente kirchnerista fue sentenciado por atentado a la autoridad, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, privación ilegítima de la libertad y por usurpación, cuando en 2004 encabezó la protesta en una comisaría por el homicidio del dirigente barrial Martín “El Oso” Cisneros.

Por otra parte, fue absuelto por agredir a un ruralista en Plaza de Mayo en 2008 en medio de una protesta de ese sector contra las retenciones aplicadas por el Gobierno nacional.

D´Elía aseguró que apelará el fallo, y señaló que el presidente Mauricio Macri “usa el Poder Judicial como fuerza de choque contra la oposición”.

“Todo este circo fue armado 14 años después solo para condenarme a mí. Es necesario para que Macri pueda implementar su plan de muerte y pueda destrozar el Estado argentino”, recalcó.

Comentarios

comentarios