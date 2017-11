Mauricio Macri está satisfecho con los resultados de su gira relámpago a Nueva York, adonde ya no le preguntan por Cristina Kirchner y su influencia en la política doméstica. El Presidente mantuvo reuniones con CEOs, banqueros y empresarios más poderosos del mundo y cree que los niveles de inversión extranjera directa en la Argentina se multiplicarán de manera exponencial.

Ahora, regresando a Buenos Aires, Macri debe enfrentar una compleja agenda política que incluye temas vinculados a la economía, la justicia, las relaciones exteriores y el gabinete nacional. Esta agenda fue reconstruida por Infobae a través de distintas conversaciones mantenidas con la mayoría de los integrantes de la delegación oficial que acompañó al Presidente:

1. Reforma tributaria: Macri sabe que los gobernadores se resisten a eliminar el impuesto a los ingresos brutos. Sin embargo, cuando se le preguntó respecto a la posibilidad de mantener ese gravamen para acercar posiciones con los gobernadores, un asesor del Presidente respondió seco: “No es negociable”.

2. Relaciones con Estados Unidos: Macri sostuvo en la intimidad de la delegación que su cercanía a Donald Trump no va a cambiar por la tensión que causa la traba a las exportaciones de biodiesel. Y añadió que las relaciones son fluidas y firmes, tan firmes que hay una profunda interacción con la DEA para enfrentar al narcotráfico en territorio nacional. “Y eso no pasaba desde Carlos Menem”, informó un miembro permanente de la delegación oficial.

3. La sucesión de Alejandra Gils Carbó: el Presidente no definió al sucesor de la Procuradora que supo interpretar los deseos de Cristina Kirchner en el Poder Judicial. Sin embargo, ya hay ciertas precisiones para tener en cuenta: no será un político de profesión. Es decir: no hay chances para Margarita Stolbizer. Y Macri cree que lo mejor es designar a un abogado prestigioso, no importa si trabaja en la Justicia o tiene estudio propio. Cuando le preguntaron sobre las posibilidades de Elisa Carrió, el Presidente no paró de reírse: “Para qué… –le dijo a un amigo-, ella está en el mejor momento de su vida. Y ama Exaltación de la Cruz. No me imagino yendo todos los días a la Procuración”.

4. Relación diplomática con Francia: un miembro de la delegación presidencial fue contundente ante la pregunta de Infobae. “Tensa, la relación con Francia es tensa”, describió sin atenuantes. En este sentido, Macri sabe que su colega Emmanuel Macron está haciendo lobby en contra del acuerdo que se negocia entre el Mercosur y la Unión Europa. “Mauricio no tiene problemas en hablar con Macron –explicó el asesor-, pero no va a permitir que se caiga el acuerdo por el lobby de Francia a favor de sus productos agropecuarios”.

5. La filtración de las imágenes de Boudou: El presidente instruyó a Marcos Peña, jefe de Gabinete, que abriera un sumario para determinar quién filtro las imágenes del ex vicepresidente detenido en su piso de Puerto Madero. “A Macri no le gustó. Puro ensañamiento, sin motivo. La idea es que la justicia actúe sin limitaciones. Pero se trata de justicia, no de venganza”, comentaron a Infobae respecto al pensamiento de Macri sobre las imágenes de Boudou descalzo y despeinado.

6. La muerte del fiscal Alberto Nisman: durante la gira por Nueva York, se insistió con un concepto que tiene Macri sobre este complejo tema judicial y político. El Presidente se apoya en la pericia de la Gendarmería para sostener que Nisman fue asesinado, esa es su posición oficial. Y en sus cercanías añaden: “Quiere que haya justicia, y en ese sentido, instruyó a todo el gobierno para que colabore con la investigación. No quiere fantasmas en este tema tan delicado, y está comprometido con la búsqueda de la verdad”.

7. Reforma Laboral: “Ya tenemos acuerdo en un 90 por ciento. Estamos muy cerca”, confió un miembro del gabinete nacional. En Buenos Aires pensaron en postergar la reunión del Presidente con los gobernadores, pero las negociaciones avanzaron a marcha redoblada, y aquí en Manhattan se aseguraba que el proyecto puede llegar al Congreso antes de fin de año.

8. Cambios en el Gabinete: El Presidente no descarta que haya cambios de ministros, pero se guarda en qué momento y quienes. “Estamos en un reformismo permanente”, aseguran que Macri dice cuando se le pregunta al respecto. Y agregan sus exegetas: “El presidente evalúa a sus ministros y decide. Te puedo asegurar, que aún no hay nadie en vista, incluido Sergio Bergman”.

