Los gobernadores se encontraban reunidos esta tarde en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la previa a la reunión que tendrán mañana con Mauricio Macri. Allí reconocían que aún están lejos de llegar a un acuerdo para firmar el pacto fiscal que quiere el presidente.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su segundo, Sebastián García de Luca, se aparecieron de modo sorpresivo en el CFI, dando cuenta de la complicación que atraviesa el gobierno para llegar a un acuerdo con los distintos mandatarios provinciales, incluso entre lostres oficialistas: Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Ricardo Colombi.

Uno de los motivos que traba el pacto -como supo LPO- es que no quieren desistir de las demandas contra Nación, porque saben que podrían enfrentar un juicio político. Es decir, atraviesan la misma situación que llevó a María Eugenia Vidal a no levantar la demanda al Estado por el Fondo del Conurbano.

Tanto Vidal como sus pares saben que un gobernador no puede desistir de manera unilateral en el reclamo económico de sus provincias, porque podrían hacerles un juicio político por el perjuicio causado.

Lo que preocupa a los gobernadores es que no es tan sencillo desistir de estos juicios. Algunos dicen que hace falta una ley, pero también necesitan la aprobación del fiscal de la provincia y tampoco está claro si la ley debería ser con mayoría o no. Por eso, ante la incertidumbre temen las consecuencias y repiten que aquella es la misma situación que llevó a Vidal a no levantar la demanda.

Desde la Rosada reconocieron a LPO que esto complica el acuerdo. Reconocen que es un problema y sugieren que tal vez podrían aceptar que las causas más avanzadas no se levanten.

En su viaje a Nueva York, donde estuvo acompañado por algunos mandatarios provinciales, Macri le pidió al socialista Miguel Lifschitz que levante el juicio de Santa Fe. El gobernador se negó.

La suma no es menor. En total, se calcula que los juicios rondan los 350 mil millones de pesos y son por motivos diversos, que van desde la coparticipación, las jubilaciones, el fondo de educación y otros temas.

