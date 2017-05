El diagnóstico lo trazó un oficialista: “¿Hay una oportunidad para una Moncloa argentina? Yo creo que si”, afirmó el radical Ernesto Sanz en un sugestivo encuentro multipartidario realizado la semana pasada en el Senado, con la excusa de escuchar a uno de los ideólogos de ese acuerdo español, el ex diputado comunista Ramón Tamames.

Sanz, que ya fracasó junto a Emilio Monzó y Grabiela Michetti al inicio de la presidencia de Macri al proponer un acuerdo de Gobierno con la oposición, cree que después de Octubre estarán dadas las condiciones porque gane quien gane, “seguirá sin haber una fuerza política mayoritaria” en el país.

Esta observación es compartida por los gobernadores peronistas que se reunieron en la Capital el miércoles pasado y acordaron relanzar su “liga” luego de las elecciones.

En ese encuentro hubo consenso sobre dos pronósticos: Luego de las elecciones Cristina Kirchner comenzará su ocaso definitivo en el peronismo y la situación económica comenzará a agravarse, por el inevitable ajuste que deberá realizar Macri.

Por eso, la idea de los gobernadores es ofrecer al Presidente el pacto de gobernabilidad que tantas veces rechazó. La idea es no sólo acordar un paquete de medidas, sino también incorporar gente al gabinete nacional.

En ese sentido, el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, dejó trascender que le gustaría ocupar un cargo clave en un marco de acuerdo nacional.

De la Sota, profesor de la Universidad de Salamanca, es un estudioso de los Pactos de la Moncloa y además amigo personal de Felipe González, una de la piezas claves de aquel acuerdo político que piloteó la transición de la atrasada España de Franco a la nación europea en la que se transformó.

Cuando arrancó el pacto, España enfrentaba una situación económica similar a la que vive hoy la Argentina, con una estructura productiva anquilosas y una inflación que superaba el 20% anual. Pero claro que ayudaron y mucho en su reconversión productiva y modernización logística las ayudas de la Unión Europea.

La ilusión de De la Sota de integrar un futuro gobierno de “unidad nacional” fue un motivo no menor en su decisión de no competir por una banca a diputado este año. “No quiso lastimar a Macri derrotando personalmente a su candidato en Córdoba”, explicó uno de los hombres que más conoce al ex gobernador.

La movida engarza con otros deslizamientos que se están produciendo en el peronismo, las tentativas -muy preliminares- para alcanzar algún tipo de acuerdo con Sergio Massa para que reingrese al PJ después de las elecciones con vistas a la primaria presidencial del 2019 y la sugestiva decisión de la mayoría los intendentes del Conurbano de marcarle un límite inédito a La Cámpora y por ende, a Cristina.

