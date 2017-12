Lollapalooza Argentina anunció este jueves el SOLD OUT de los abonos generales para los tres días de su edición 2018. Es decir que, a partir de ahora, sólo se podrán conseguir los tickets individuales para cada fecha –viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo–.

Para comprarlos hay que ingresar a lollapaloozaar.com/tickets donde los accesos del 16 y el 18 marzo ya se encuentran en con precio final pero los del sábado 17 aún están disponibles como preventa.

Esta quinta edición contará con más de 100 bandas en 5 escenarios

durante 3 días siendo el festival más grande del país

Además, habrá propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones de

artistas y activaciones creadas especialmente para la ocasión, espacios verdes y de esparcimiento, y el ya clásico Kidzapalooza -el espacio para los más chicos (los menores de 10 años ingresan gratis, acompañados de un adulto con entrada)-.

En la fecha del viernes 16 de marzo estarán presentes: Red Hot Chili Peppers – Imagine Dragons – Chance The Rapper Hardwell – Royal Blood – Anderson Paak And The Free Nationals – Las Pelotas – El Dante – Dvbbs – Camila Cabello – Spoon Zara Larsson – Miranda! – Alison Wonderland – Oh Wonder – Clubz

Indios – Mi Amigo Invencible – Militantes Del Climax – What So Not Mitú – SatéLite 23 – Jakob Ogawa – Shiba San –Dj Who – El JardíN De OrdoñEz – Valdes – Concurso de Hip Hop

El sábado 17 habrá shows de:

The Killers – Lana Del Rey – Wiz Khalifa – Dj Snake – Liam Gallagher – Khalid – Damas Gratis – Yellow Claw – Mac Miller – Mac Demarco – Metronomy – The Neighbourhood – Deorro – Marilina Bertoldi – Bambi – Barco – Nghtmre – Oriana – Kaleo – Jesse Baez – Tash Sultana – Luca Bocci – Louis The Child – Metro Live – Whethan – Halpe – Nene Almibar – Concurso de Hip Hop

Mientras que el domingo 18 estarán:

Pearl Jam – Lcd Soundsystem – Kygo – The National – David Byrne – Galantis – Bajofondo – Dillon Francis – Tyler, The Creator – Emmanuel Horvilleur – Milky Chance – Volbeat – Mon Laferte – ZoÉ – Los EspÍRitus – Alan Walker – Cheat Codes – Octafonic – Leo GarcÍA + Benito Cerati – Nathy Peluso – Thomas Jack – Ela Minus – Aloe – El Zar – Isla De Caras – Programa – Pyura – Concurso de Hip Hop

