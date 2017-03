Mujeres de todo el mundo dejarán sus puestos de trabajo y se movilizarán durante el Paro Internacional de Mujeres (PIM) para expresarse contra la violencia machista y las inequidades laborales, y a favor de la legalización del aborto, entre otras demandas.

En Argentina, la huelga fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales, y tendrá como actividades centrales el “ruidazo” que se realizará a las 12 en la calle y en los puestos de trabajo y la movilización del Congreso a Plaza de Mayo que se llevará a cabo a las 17 bajo la consigna “No Estamos Todas”.

“Si queremos que la tierra tiemble tenemos que apoyar todos este paro”, dijo la ex diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman, al referirse a la medida que se toma en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.

La periodista e integrante de Ni Una Menos Marta Dillon explicó que la huelga tiene ocho ejes, entre los que se encuentran la reivindicación de “la genealogía de este reclamo que atraviesa a todo el mundo y que incluye desde el rol de las mujeres en la Revolución Rusa a las Madres de Plaza de Mayo; la revisión del mapa del trabajo en clave feminista; el reclamo por la autonomía del cuerpo, a través de la legalización del aborto y el acceso al parto respetado; decirle ‘basta’ a la violencia machista; y pedir la libertad de (la jefa de la Tupac Amaru) Milagro Sala y todas las presas políticas”.

La responsable del Frente de Mujeres del Movimiento Evita en la provincia de Buenos Aires, Daiana Anadón, puntualizó que las mujeres de los movimientos populares paran para denunciar que “hay un entrecruzamiento de la situación de violencia con la situación de ajuste que vive el país”.

“Vamos a representar a las excluidas, las precarizadas, las que no están incluidas en ningún sector”, sostuvo la dirigente, quien vinculó el incremento de femicidios en los últimos dos meses al deterioro social, el desempleo y la falta de oportunidades laborales para las mujeres.

En este sentido, desde la organización del PIM manifestaron que a igual tarea los salarios de los hombres son 27 por ciento más altos que los de las mujeres, mientras que ellas hacen el doble de tarea no remunerada, especialmente dentro de la casa.

Para la coordinadora nacional de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Raquel Vivanco, “hoy hay un recrudecimiento de la violencia contra la mujeres, en principio, porque nos organizamos, salimos a la calle y denunciamos, por lo que existe una falta de tolerancia hacia nuestro reclamo”.

Según esta organización, durante el año pasado se cometieron 322 femicidios, lo que indica que hubo una muerte cada 30 horas; sin embargo este número se recrudeció en los dos primeros meses de este año en los que la Casa del Encuentro denunció un caso cada 18 horas.

Las organizadoras exigen políticas públicas y la aplicación integral del plan nacional contra la violencia de género, al advertir que las medidas que anuncia el Gobierno “están apuntadas a la creación de refugios sin tomar en cuenta la importancia de la prevención y la educación”.

“Desde el Estado no se están tomando las medidas. No se ven grandes avances, porque los femicidios se multiplicaron y las mujeres no tuvieron las herramientas para escapar de esa violencia”, apuntó la ex diputada de izquierda. En cuanto al rol de los sindicatos en este primer Paro Internacional de Mujeres, Bregman sostuvo que “hay una disposición de los trabajadores y trabajadoras a acompañarnos en nuestra demanda a través de asambleas de base en las que se discutieron distintas modalidad de paro”; sin embargo, cuestionó que “por arriba, la dirigencia sindical no ha pasado de tibias declaraciones y eso no alcanza”.

Para Dillon, “hay muchos sectores que apoyan y van a marchar y eso es fundamental para que las mujeres se sientan respaldadas en su derecho de parar”, no obstante reprochó la decisión de las secretarías de género de la CGT y de la CTA Autónoma de movilizarse desde el Obelisco, separadas del resto de las columnas.

El paro de mujeres se replicará en países de América Latina, Centroamérica y Europa con medidas distintas, como el paro total durante una hora, movilizaciones, radios abiertas y expresiones artísticas.

La huelga está inspirada en la medida que tomaron las trabajadoras polacas, quienes en octubre del año pasado decidieron dejar sus lugares de trabajo siguiendo el ejemplo de El Día Libre de las Mujeres en Islandia.

