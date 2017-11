El seleccionado argentino de hockey sobre césped de mujeres arrancó anoche en forma contundente su actuación en la Etapa final de la Liga Mundial de la disciplina, al superar a su par de China, por 3-0, en partido jugado en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda.

Las Leonas, conducidas por el DT Agustín Corradini, iniciaron con el pie derecho el grupo B, con los goles marcados por Noel Barrionuevo (3m. Primer cuarto), Martina Cavallero (3m. Segundo cuarto) y María José Granatto (4m. Tercer cuarto).

El equipo albiceleste, que busca revalidar el título alcanzado en Rosario 2015, formó inicialmente con Belén Succi; Noel Barrionuevo, Julia Gomes Fantasia y Agustina Habif; Rocío Sánchez Moccia, Agostina Alonso, Lucina Von der Heyde y Magdalena Fernández Ladra; Martina Cavallero, Delfina Merino y María José Granatto.

Luego ingresaron Eugenia Trinchinetti, Milagros Fernández Ladra, Paula Ortiz, Victoria Sauze, Bianca Donati y Agustina

Albertarrio.

🇦🇷 @ArgFieldHockey 's @delfinamerino reflects after their 3-0 victory against 🇨🇳China at day 2 of #HWL2017 pic.twitter.com/8i2crrvChb

— FIH (@FIH_Hockey) 18 de noviembre de 2017