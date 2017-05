Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de ambas Cámaras legislativas y la Bicameral de Seguridad recibieron esta mañana al ministro de Seguridad Gianni Venier; al director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet; y al director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana. El objetivo: explicar los alcances del proyecto de ley anunciado por Alfredo Cornejo el 1º de Mayo, que modifica la Ley 8465 de “Régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad, estableciendo la resocialización mediante la educación, la capacitación y trabajo obligatorio de presos y participación de la víctima”.

Se trata de la norma que obliga a los presos con condena firme de Mendoza a someterse a la resocialización mediante la educación, la capacitación y trabajo, así como la participación de la víctima en el proceso a la hora de otorgar beneficios.

“Para la sociedad, las cárceles son fábricas de delincuentes. Como Estado no encontramos productos que fijen que los presos no tengan conductas ociosas. Por eso atacamos ese problema, porque consideramos que de esa manera no van a cometer delitos, van a ir mejorando y ese mejoramiento servirá para permitirles una resocialización económica, que lo va a dar el trabajo y la capacitación”, explicó Venier en su exposición.

Respecto al proyecto de ley, especificó que se trata de “un sistema progresivo, de modo tal que el condenado sienta la necesidad y se vea obligado a romper el estado de ociosidad”.

El ministro además explicó que con esta propuesta promueven que el interno “sienta la necesidad de trabajar para sentirse útil dentro del sistema”. Esta posibilidad será voluntaria, pero quien no trabaje no recibirá los beneficios del Sistema de Ejecución.

Los fundamentos del proyecto contemplan que se convoque a las víctimas del delito a participar en el sistema penal y crea un régimen que traza ejes que promueven el trabajo y la capacitación de los presos con el fin de disminuir los índices de “reiterancia” y reincidencia.

En cuanto a la participación de la víctima, el ministro de Seguridad señaló que podrá seguir la condena y participar en audiencias públicas cuando el condenado solicite algún beneficio en su sistema de ejecución. Tendrá acceso al legajo de la persona privada de libertad a su sola petición.

Por su parte, Mulet explicó que las personas que están privadas de la libertad tienen que dedicar una hora de su día en tareas de aseo y limpieza. Actualmente poseen el deber-derecho de trabajar, pero al no estar atado a los beneficios, quienes no tienen buena conducta no lo desarrollan.

En tanto, Orellana habló sobre el Protocolo del resguardo, integridad y aislamiento. Dijo que desde su área están trabajando en el resguardo e integridad física que no implique aislamiento. “La idea es crear espacios que permita llegar a todos los presos, pero esto depende mucho de la voluntad que tenga cada interno en querer capacitarse y aprender”.

Los senadores de la oposición afirmaron que comparten el espíritu de la iniciativa y que le darán “la herramienta al Ejecutivo para que aplique la medida rápidamente”, pero realizaron algunas observaciones sobre la iniciativa.

Así lo afirmó Patricia Fadel, presidenta del bloque peronistas en el Senado, quien pidió al Gobierno que especifique el costo y las inversiones que realizará para llevar a cabo exitosamente la medida.

