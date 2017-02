La joven que denunció a cinco rugbiers por haber abusado sexualmente de ella durante una fiesta en Chacras

de Coria escribió una carta pública donde relata la traumática experiencia y asegura que su vida “se volvió un infierno”. Ante la defensa de los imputados, que la denunció por falso testimonio, apuntó: “Nadie inventaría una cosa así”.

“Quiero contar lo más triste que me pasó en la vida. Nunca imaginé encontrarme en esta situación tan dolorosa. Si fuera por mí, no desearía hablar de algo que tanto daño me hace, pero es tanta la presión y la impotencia, que decidí expresar un poco de lo que siento frente a tanta injusticia” comienza el escrito.

Y sigue: “Me parece muy injusto haber ido a una fiesta a pasar un buen rato con mis amigas y que haya terminado todo tan mal como terminó, que cinco “hombres” hayan abusado de mí. Nunca me imaginé y menos sospeché que gente de mi entorno, con las cuales compartimos la misma pasión por el rugby, me traicionaran de esta manera”.

La muchacha aclaró que “bajo ninguna circunstancia hubiera aceptado estar en esa horrible situación con cinco hombres” y que no dio su consentimiento.

“Me robaron mi dignidad sin importarles nada. Solo fui una ‘cosa’ que usaron para calmar sus más bajos instintos. Me quitaron la posibilidad de decidir sobre mi propio cuerpo. ‘Ellos’ decidieron por mí”, aclaró la joven en uno de los puntos más duros de la misiva.

La mujer además negó cualquier posibilidad de haber emitido falso testimonio como asegura la defensa de algunos de los rugbiers imputados. “Dicen que esto yo lo inventé, que podría sacar provecho. Sólo en una mente perversa esta sea una manera. Nadie inventaría una cosa así”, concluyó.

