El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, aseguró este jueves que la jubilación de 78 mil pesos brutos que cobra el dirigente piquetero Luis D’Elía “está bien otorgada” porque “cumplió las condiciones según la ley” vigente en la provincia de Buenos Aires.

El funcionario aclaró que el titular del partido Miles no cobra por el sistema de Anses, sino por una ley provincial que “no comporte” ya que, apuntó, “lo ideal sería terminar con todos estos regímenes especiales”.

La polémica comenzó este miércolesr cuando transcendió a través de distintos medios de comunicación que D’Elía percibe un monto mensual de 53.497,96 netos a través del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS).

La reacción del ex funcionario kirchnerista llegó desde Twitter, donde escribió: “Nunca tuve una jubilación de privilegio como diputado. Me jubilé por el Estatuto del docente con 33 años de antigüedad y aportes”.

Esto fue confirmado por Basavilbaso, quien indicó que por lo que estuvo “investigando, cumplió las condiciones según la ley provincial que votó la provincia de Buenos Aires”, no obstante aclaró que D’Elía “fue beneficiado por ser legislador por la Provincia durante poco menos de dos años”.

“Esas jubilaciones especiales, en el Congreso no están más, entonces no deberían estar más tampoco en las legislaturas provinciales”, disparó el titular de la Anses, quien sin embargo insistió en que la que cobra el ex dirigente piquetero “está bien otorgada”.

